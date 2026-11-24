Son los últimos de noviembre.

La Administración del Seguro Social (SSA) entregará mañana miércoles 25 de noviembre el último pago de beneficios correspondientes a este mes dado que, por la fecha de nacimiento o prestación recibida, el resto de los titulares ya recibieron su dinero.

Es importante destacar que la mayoría de las jubilaciones y pensiones de la agencia se entregan los miércoles, salvo que por feriados deban adelantarse al primer día hábil.

El Gobierno depositará este miércoles 25 de noviembre la jubilación y la pensión a quienes aún no recibieron su dinero

El último pago del mes está destinado a los nacidos entre el 21 y 31, que son periódicamente los últimos en cobrar, siempre el último miércoles del mes.

Cómo está organizado el cronograma de pagos

Salvo que caigan feriado o fines de semana, SSA siempre entrega respetando este orden:

1ro del mes : beneficiarios de SSI

3ro del mes: beneficiarios de SSI y del Seguro Social o beneficiarios del Seguro Social desde antes de mayo de 1997

Segundo miércoles : beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10

Tercer miércoles: beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20

Cuarto miércoles: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31

SSA entrega el último pago de noviembre mañana 25. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Calendario de diciembre 2026: cuándo cobra cada beneficiario

Según el cronograma difundido por las autoridades, los pagos serán:

Miércoles 1: beneficiarios SSI

Jueves 3: beneficiarios de SSI y del Seguro Social o beneficiarios del Seguro Social desde antes de mayo de 1997

Miércoles 9: beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10

Miércoles 16: beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20

Miércoles 23: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31

Jueves 31: beneficiarios SSI (correspondiente a enero)

Hay que aguardar tres días adicionales a la fecha de pago antes de reclamar que no se recibió el dinero. Pasado ese momento, se indica realizar el reclamo a los canales oficiales de SSA.

Cambios importantes de SSA para 2027

Desde el pago que se realizará el último día del año, comenzará a aplicarse el Ajuste por Costo de Vida (COLA), que en 2027 será de 3,6%.

Con este cambio, también se adaptó el máximo de los ingresos sujetos al impuesto de Seguro Social, que pasó a ser de 192.300 dólares.