El monto del crédito depende de los ingresos, la cantidad de hijos elegibles y cómo se presenta la declaración.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) elevó a US$8,496 el monto máximo del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, conocido como EITC por sus siglas en inglés, para el año fiscal 2027. El ajuste figura en la sección 3.06 del Procedimiento de Ingresos 2026-35 del IRS.

El EITC es un crédito reembolsable para trabajadores y familias con ingresos bajos o moderados. Puede reducir el impuesto adeudado y, si corresponde, aumentar el reembolso. Los montos actualizados se aplican a los años fiscales que comiencen en 2027, cuyas declaraciones generalmente se presentan en 2028.

Cuánto podrá reclamar cada contribuyente según el número de hijos

Para el año fiscal 2027, el IRS fijó estos montos máximos según la cantidad de hijos de cumplan requisitos:

Sin hijos elegibles: hasta US$685.

Con un hijo elegible: hasta US$4,573.

Con dos hijos elegibles: hasta US$7,552.

Con tres o más hijos elegibles: hasta US$8,496.

El monto que puede reclamar cada contribuyente depende de sus ingresos y de cómo presenta la declaración.

Qué ingresos permiten alcanzar el crédito máximo de US$8,496

Para los contribuyentes con tres o más hijos elegibles, la tabla del IRS fija en US$18,880 de ingresos del trabajo el punto a partir del cual se puede alcanzar el monto máximo. El crédito empieza a reducirse cuando el ingreso bruto ajustado o el ingreso del trabajo, el que sea mayor, supera estos límites.

Matrimonios que presentan una declaración conjunta: el crédito empieza a reducirse por encima de US$32,170 y se reduce a cero al alcanzar US$72,512.

Demás estados civiles tributarios elegibles: el crédito empieza a reducirse por encima de US$24,660 y se reduce a cero al alcanzar US$65,002.

El IRS también establece que el crédito no se puede reclamar si los ingresos de inversiones que la norma toma en cuenta superan los US$12,600 durante el año fiscal 2027.