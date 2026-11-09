Mark Cuban destacó el valor de ganar experiencia laboral aunque el primer empleo no sea el ideal.

Esperar una oportunidad ideal puede postergar el comienzo de una carrera laboral. Para el empresario multimillonario Mark Cuban, la alternativa es empezar a trabajar y aprovechar esa experiencia para construir un recorrido que permita acceder a nuevas oportunidades.

“No busques el trabajo perfecto, porque es difícil de encontrar. Simplemente consigue un trabajo”, sostuvo en una entrevista con The Diary of a CEO, recogida por Fortune en una publicación del 29 de octubre de 2026.

Por qué recomienda empezar aunque el puesto no sea el ideal

Durante la conversación con Steven Bartlett, Cuban explicó que suele dar ese consejo a los recién graduados universitarios. También señaló que, una vez conseguido el empleo, es importante esforzarse por hacer bien el trabajo y evaluar con honestidad el propio desempeño.

Para ilustrarlo mencionó puestos en McDonald’s y Dairy Queen. Según su explicación, progresar dentro de esas empresas puede servir para demostrar capacidad ante otro empleador, aunque dirigir un local de comida rápida no sea el objetivo profesional definitivo.

Qué valor tiene avanzar dentro de una empresa

El empresario destacó la importancia de poder mostrar un recorrido de crecimiento y contar con referencias favorables. Que un empleador valore el trabajo realizado y quiera retener al empleado puede convertirse en un antecedente para la siguiente oportunidad.

Cuban señaló que ese avance puede tomar dos o tres años. También reconoció la frustración de sentirse estancado, pero aconsejó evitar que esa sensación domine la vida de la persona.

Una primera experiencia que puede abrir otras puertas

El consejo pone el foco en lo que una persona puede demostrar mientras trabaja al asumir responsabilidades y avanzar dentro de una organización. El primer puesto funciona, en esa visión, como una oportunidad para construir antecedentes.

Por eso, aceptar un empleo que no coincide con la meta final no implica necesariamente permanecer allí durante toda la carrera. La propuesta de Cuban es utilizar ese paso para desarrollar experiencia y presentarse ante futuros empleadores con resultados que respalden sus capacidades.