Hurl Taylor obtuvo su cuarto título en Emory a los 86 años.

A los 86 años, Hurl Taylor volvió a completar una formación universitaria. En 2025 terminó una maestría en negocios para veteranos militares en la Universidad de Emory y se convirtió nuevamente en el graduado de mayor edad de su promoción.

Según el perfil publicado por la universidad, Taylor sirvió en el Ejército de Estados Unidos y fue combatiente en Vietnam. Se describía como semirretirado y quería utilizar sus nuevos conocimientos para ayudar a familiares y amigos con pequeños negocios.

El cuarto título de Emory y una distinción que ya había conseguido

La maestría de la Escuela de Negocios Goizueta fue su cuarto título en Emory. Los anteriores correspondían a Derecho, obtenido en 1985, una maestría en litigación, en 1986 y otra en religión y vida pública, en 2016.

Esta última formación ya lo había convertido en el graduado de mayor edad de su promoción. Su recorrido académico también incluía cinco títulos de posgrado de otras instituciones.

Una trayectoria que unió el Ejército, el Derecho y el trabajo comunitario

Una publicación anterior de Emory documenta que Taylor desarrolló una carrera de 20 años en el Ejército. Hacia el final de ese período, en Heidelberg, Alemania, participó en visitas a prisiones que alojaban a personas de habla inglesa.

Como presidente de una organización religiosa del Ejército, colaboraba con los internos para escribir cartas y mantener el contacto con sus familias.

Después desarrolló una carrera como abogado. Su experiencia con jóvenes vinculados al sistema penal también lo llevó a buscar formación religiosa, quería contar con más herramientas para acompañarlos.

El desafío de aprender tecnología y compartir las aulas con otros veteranos

En la maestría en negocios, una de sus dificultades fue la tecnología . Según relató Emory, nunca había tenido una computadora y sus compañeros lo ayudaron a mejorar sus habilidades digitales.

Estudiar con otros veteranos fue uno de los motivos que lo impulsaron a regresar. Compartir experiencias militares facilitó los vínculos dentro del aula.

Su objetivo era aplicar lo aprendido en tareas concretas, desde elaborar planes de negocios hasta comprender mejor los requisitos legales para pequeños emprendimientos.