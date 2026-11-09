El Departamento de Estado endureció los controles de la foto del pasaporte. (Fuente: EFE | Canva).

La foto es uno de los motivos más frecuentes por los que una solicitud de pasaporte se demora o se rechaza, y el Departamento de Estado de Estados Unidos ajustó los controles: hoy revisa con más rigor que una imagen cumpla todas las reglas. El dato lo confirma: solo en 2024 se rechazaron más de 300,000 solicitudes por fotos que no cumplían los requisitos. Por eso conviene conocer bien las condiciones antes de presentar el trámite.

Los requisitos oficiales de la foto

Según el Departamento de Estado, la foto del pasaporte debe cumplir con una serie de condiciones estrictas. Estas son:

Tamaño de 2x2 pulgadas (unos 5x5 centímetros).

En color, con fondo blanco o casi blanco, liso y sin elementos detrás.

Rostro de frente, con expresión neutral o una sonrisa natural, y ambos ojos abiertos.

Tomada dentro de los últimos 6 meses, de modo que refleje el aspecto actual de la persona.

Sin anteojos.

Sin sombras sobre el rostro ni detrás.

Sin filtros, retoques ni ediciones digitales.

Sin selfies: debe ser una foto tomada de frente, a una distancia adecuada, no una autofoto.

A esto se suma que no se permiten sombreros ni cubrecabezas, salvo por motivos religiosos o médicos, y siempre que el rostro quede completamente visible, desde la frente hasta el mentón.

La forma más segura de no equivocarse es recurrir a un lugar que tome fotos de pasaporte con los requisitos oficiales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Rechazan las solicitudes de pasaporte de quienes presenten una foto que no cumpla los requisitos

Si la imagen no respeta los requisitos, la solicitud puede quedar demorada o directamente rechazada, y habrá que volver a presentar una foto correcta. En la práctica, eso significa perder tiempo y, si hay un viaje programado, arriesgarse a no llegar con los plazos. De ahí la importancia de que la foto esté bien desde el primer intento.