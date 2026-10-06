Los estudiantes tendrán dos días consecutivos sin clases por Acción de Gracias.

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El Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York (NYCPS) confirmó que el próximo receso para los estudiantes será el jueves 26 y viernes 27 de noviembre de 2026, con motivo de Acción de Gracias (Thanksgiving). Según el calendario oficial del año escolar 2026-2027, ambos días están marcados como jornadas en las que “no hay clases” .

La fecha alcanza a los estudiantes de las escuelas públicas de 3-K a 12° grado administradas por NYCPS y será uno de los principales cortes del calendario académico antes de finalizar el año .

¿Cuándo es el próximo receso escolar en Nueva York?

El próximo receso escolar de NYCPS será el jueves 26 y viernes 27 de noviembre de 2026. “Receso de Acción de Gracias; no hay clases”, asegura el calendario oficial.

Los estudiantes no deberán asistir a las escuelas públicas de la ciudad durante estos dos días. La pausa coincide con la celebración de Thanksgiving, una de las fechas más importantes del calendario estadounidense.

¿Cómo será el calendario escolar durante noviembre?

El receso llegará tras varias actividades escolares programadas durante noviembre:

Martes 3 de noviembre: Día de elecciones ; todos los estudiantes tendrán clases a distancia.

Jueves 5 de noviembre: Reuniones de padres y maestros en la tarde y en la noche para escuelas primarias y centros de prekínder ; los estudiantes de estas escuelas saldrán tres horas antes.

Miércoles 11 de noviembre: Día de los Veteranos ; no hay clases.

Jueves 12 de noviembre: Reuniones de padres y maestros en la tarde y en la noche para escuelas intermedias y el Distrito 75; los estudiantes de estas escuelas saldrán tres horas antes.

Jueves 19 de noviembre: Reuniones de padres y maestros en la noche para escuelas secundarias, escuelas de kínder a 12.ᵒ grado y de 6.ᵒ a 12.ᵒ grado.

Viernes 20 de noviembre: Reuniones de padres y maestros en la tarde para escuelas secundarias, escuelas de kínder a 12.o grado y de 6.o a 12.o grado; los estudiantes de estas escuelas saldrán tres horas antes.

NYCPS aclara que “las fechas de las reuniones de padres y maestros de algunas escuelas en particular podrían ser distintas”. En tal caso, las autoridades educativas se pondrán de acuerdo para programar la reunión.

El primer día de clases del año escolar 2026-2027 fue el 10 de septiembre, mientras que el calendario establece el 28 de junio de 2027 como el último día para los estudiantes.

¿Cuándo empieza el receso de invierno en las escuelas de Nueva York?

Luego de Thanksgiving, el siguiente descanso importante será el receso de invierno. Según el calendario escolar 2026-2027 de NYCPS, estará vigente del jueves 24 de diciembre de 2026 al viernes 1 de enero de 2027. Durante ese período tampoco habrá clases.

Antes de llegar a ese descanso, los estudiantes todavía tendrán varias semanas de actividad académica. Por eso, el receso de Acción de Gracias será el próximo corte general del calendario para las escuelas públicas de la ciudad.

¿Qué otros días no habrá clases en 2026-2027?

El calendario de NYCPS contempla distintos feriados y recesos durante el año escolar. Entre las fechas principales se encuentran:

21 de septiembre de 2026: Yom Kipur, sin clases.

12 de octubre: Día de la Herencia Italiana y Día de los Pueblos Indígenas, sin clases.

11 de noviembre: Día de los Veteranos, sin clases.

26 y 27 de noviembre: Receso de Acción de Gracias.

24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027: receso de invierno.

18 de enero de 2027: Día de Martin Luther King Jr., sin clases.

15 al 19 de febrero: receso de mediados de invierno.

9 de marzo: Eid al-Fitr, sin clases.

26 de marzo: Viernes Santo, sin clases.

22 al 30 de abril: receso de primavera.

17 de mayo: Eid al-Adha, sin clases.

31 de mayo: Día de Conmemoración, sin clases.

10 de junio: Día de Aniversario y Día de la conferencia del canciller para la capacitación del personal, sin clases.

28 de junio: último día de clases para los estudiantes.

NYCPS aclara que las fechas pueden ser diferentes para quienes asisten a escuelas privadas, parroquiales o charter, así como a determinados centros de educación temprana y programas de cuidado infantil. En esos casos, las familias deben consultar directamente con la institución correspondiente.