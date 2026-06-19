El estado de Nueva York comenzó a enviar cheques de alivio fiscal por más de u$s 2.000 millones a casi tres millones de propietarios de vivienda y adultos mayores elegibles. La gobernadora Kathy Hochul confirmó que los pagos llegarán durante el verano y el otoño a través del programa STAR.

El beneficio alcanza a quienes están inscritos en el crédito STAR o en su versión ampliada para adultos mayores. El envío ya comenzó en distintas zonas del estado y continuará de forma escalonada en los próximos meses.

¿Quiénes reciben el cheque STAR y cuánto dinero pagan?

El programa STAR ofrece alivio en el impuesto sobre la propiedad a propietarios de vivienda y personas mayores que cumplan los requisitos de elegibilidad. Quienes ya están inscritos no necesitan hacer ningún trámite adicional para cobrar.

Los montos varían según el perfil del beneficiario:

Propietarios elegibles para el crédito STAR estándar: entre u$s 350 y u$s 600 .

Adultos mayores elegibles para Enhanced STAR: entre u$s 700 y u$s 1.500.

La gobernadora Kathy Hochul confirmó que los pagos llegarán durante el verano y el otoño a través del programa STAR.

¿Cuándo llega el pago y qué deben hacer los beneficiarios?

El cheque llega antes de la fecha límite de pago de impuestos escolares de cada zona. La ciudad de Nueva York, Buffalo, Rochester y Syracuse vencen a fines de junio y en julio, por lo que esos beneficiarios cobrarán primero.

Quienes todavía no están inscritos en STAR pueden registrarse en el sitio del Departamento de Impuestos y Finanzas del estado. Allí también es posible rastrear el envío del cheque o activar el depósito directo.