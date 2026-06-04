Nueva York presentó su nuevo presupuesto fiscal 2027 y la gobernadora Kathy Hochul presentó un paquete de financiamiento educativo

Nueva York presentó su nuevo presupuesto fiscal 2027 y la gobernadora Kathy Hochul presentó un paquete de financiamiento educativo con el nivel más alto de ayuda escolar en toda la historia del estado.

El objetivo es mejorar el acceso a la educación y reducir los costos para las familias, así como también preparar mejor a los estudiante para el nuevo mercado laboral que les espera al finalizar el recorrido académico.

La Gobernación de Nueva York de la gobernadora, Kathy Hochul, sosteniendo el documento firmado del presupuesto estatal este jueves, en Albany. Fuente: Gobernación de Nueva York Mike Groll

Ya lo confirmaron: el presupuesto fiscal 2027 y su paquete educativo en Nueva York

Se aprobó el presupuesto fiscal 2027 para el estado de Nueva York, con un plan de gastos cercano a los 269,000 millones de dólares. En este monto, se incluye la mayor inversión educativa que se haya realizado en el estado hasta la fecha.

El gobierno destinó 39,600 millones de dólares a ayuda escolar. Con esta cifra se busca fortalecer todos los niveles educativos, desde el inicial hasta la universidad.

Uno de los programas más beneficiados es el Foundation Aid, que recibirá 1,000 millones de dólares adicionales para seguir financiando escuelas públicas.

Principales puntos y programas que buscan reforzar con esta medida

La inversión aprobada no se limita a transferir más dinero a las escuelas. El plan busca intervenir en distintas etapas de la trayectoria educativa de los estudiantes .

Una de las principales apuestas es la expansión del Universal Pre-K, que busca garantizar un mayor acceso a la educación temprana y reducir los costos que enfrentan las familias con niños pequeños.

A esto se suma el fortalecimiento de Foundation Aid, que financia gastos esenciales de las escuelas públicas, desde personal docente hasta programas de apoyo académico.

El presupuesto también contempla recursos para los sistemas universitarios públicos SUNY y CUNY, con el objetivo de mantener la calidad educativa y evitar que el aumento de costos recaiga completamente sobre los estudiantes mediante mayores matrículas.

Otro de los focos está puesto en combatir la deserción escolar y universitaria. Para ello se financiarán programas de acompañamiento académico, permanencia estudiantil y transición hacia el mercado laboral.