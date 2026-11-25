El Departamento de Estado aclara en qué situaciones la corrección del pasaporte será sin costo.

Un pasaporte estadounidense con errores de impresión que dificulten la lectura o el reconocimiento de la información, o que contenga datos incorrectos, puede provocar demoras al momento de viajar e incluso ocasionar que se le niegue al titular el embarque al avión.

Para evitar este tipo de situaciones, el Departamento de Estado tiene un mecanismo que permite corregir el pasaporte cuando los errores son de datos o impresión, sin costo si el pasaporte aún sigue vigente.

¿En qué ocasiones se puede corregir el pasaporte sin costo?

El Departamento de Estado permite corregir de forma gratuita un pasaporte cuando contiene errores en los datos personales o fallas de impresión, siempre que el documento aún esté vigente.

El trámite contempla dos situaciones:

Errores en la información como el nombre, el sexo, el lugar de nacimiento.

Errores de impresión del documento.

Para solicitar la corrección, el titular debe presentar por correo el formulario DS-5504, su pasaporte actual, una fotografía a color y documentación que demuestre el error. Por ejemplo, un certificado de nacimiento estadounidense que demuestre la escritura correcta del apellido.

Un pasaporte estadounidense con errores de impresión que dificulten la lectura o el reconocimiento de la información, o que contenga datos incorrectos, puede provocar demoras al momento de viajar e incluso ocasionar que se le niegue al titular el embarque al avión. Fuente: Imagen creada con ChatGPT - EL Cronista USA

¿Por que los errores de impresión requieren que se emita un nuevo pasaporte?

Los errores de impresión afectan la presentación física y la información visible del documento. Entre los problemas contemplados por el Departamento de Estado, se encuentran la decoloración, la impresión torcida y la ausencia de datos en la página biográfica.

Estas fallas pueden comprometer la correcta lectura de la información y la presentación del pasaporte como un documento oficial de identificación y viaje. Por ese motivo, la corrección requiere emitir un nuevo ejemplar con los datos impresos correctamente.

¿Cómo se considera la validez del pasaporte tras la corrección de los errores?

La vigencia del nuevo pasaporte depende del momento en el que el titular informa el error ante el Departamento de Estado.

Si informa el error dentro del primer año desde la emisión, el nuevo pasaporte tendrá una validez de 10 años para adultos y de 5 años para menores de 16 años.

Si informa el error después del primer año, el documento corregido conservará la fecha de vencimiento del pasaporte original.