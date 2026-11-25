La tarifa de integridad de visa es un cargo adicional de 250 dólares que se suma a los costos de tramitar una visa de no inmigrante.

Una nueva tarifa, llamada “tarifa de integridad de visa” (Visa Integrity Fee), suma un cargo de 250 dólares para quienes obtienen una visa estadounidense de no inmigrante.

Fue creada por una ley de 2025 y la aplican el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Ahora bien, no alcanza a todos por igual, y tiene detalles importantes sobre cuándo se paga y si se puede recuperar.

Los extranjeros con visa americana deberán pagar una nueva tarifa de US$250

La tarifa de integridad de visa es un cargo adicional de 250 dólares (un monto mínimo, que puede ajustarse cada año según la inflación en EE.UU.) que se suma a los costos de tramitar una visa de no inmigrante.

Fue creada por la ley conocida como “One Big Beautiful Bill Act”, promulgada en julio de 2025, y se aplica además de las tarifas habituales (como la de solicitud de visa). En otras palabras, no reemplaza a los cargos existentes: se agrega a ellos.

La tarifa se aplica a las visas emitidas a partir del 1 de octubre de 2025. Es decir, no es retroactiva: quienes ya tenían una visa emitida antes de esa fecha no deben pagarla por esa visa. El cargo se vincula al acto de emitir una visa nueva, no a las que ya estaban vigentes.

La tarifa se aplica a las visas emitidas a partir del 1 de octubre de 2025.

A quiénes alcanza y a quiénes no

La tarifa recae sobre quienes obtienen una visa de no inmigrante estampada en una embajada o consulado de EE.UU. Alcanza, entre otras, a las categorías más comunes:

Visas de turismo y negocios (B-1/B-2).

Visas de estudiantes e intercambio (F-1 y J-1).

Visas de trabajo (como H-1B, L-1, O-1, E-3 o TN, cuando se obtiene el sello de visa).

Visas de dependientes (como H-4, L-2 o F-2).

La tarifa NO alcanza a: