La obra está a cargo de un consorcio liderado por dos grandes empresas estatales chinas.

China vuelve a dejar su sello en una obra de infraestructura de gran escala en América Latina, esta vez con un proyecto que promete convertirse en un ícono: el puente Salvador-Itaparica, en el estado de Bahía (Brasil), que será el puente marítimo más largo de la región.

Con 12,4 kilómetros tendidos sobre el mar y un costo total que supera los 11,000 millones de reales, la obra tiene a dos gigantes estatales chinos al frente de su construcción y financiamiento, con un aporte del consorcio chino que supera los 1,000 millones de dólares.

Construyen el puente marítimo más largo de América Latina

El proyecto es un puente de 12,4 kilómetros tendido casi por completo sobre el agua, que cruzará la Bahía de Todos los Santos, en el nordeste de Brasil. Tendrá cuatro carriles y una sección elevada, de más de 80 metros de altura en su punto más alto, para permitir el paso de grandes buques por debajo.

El puente unirá la ciudad de Salvador, capital de Bahía y una de las metrópolis más importantes del nordeste brasileño, con la isla de Itaparica, situada del otro lado de la bahía. Hoy ese cruce se hace por agua, en ferry o lancha, lo que implica esperas y demoras.

Con el puente, el trayecto será directo por tierra y, según las estimaciones, recortará alrededor de dos horas de viaje hacia la costa sur del estado, una zona turística y productiva.

China invertirá más de US$1,000 millones y podrá administrar el puente durante décadas

La obra está a cargo de un consorcio liderado por dos grandes empresas estatales chinas: la China Communications Construction Company (CCCC) y la China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), dos de las constructoras de infraestructura más grandes del mundo.

El consorcio chino aporta unos 5,500 millones de reales, equivalentes a más de 1,000 millones de dólares, es decir, cerca del 47% del total. El gobierno federal de Brasil aporta unos 3,000 millones de reales (a través de su programa de inversión pública). El gobierno del estado de Bahía aporta unos 3,100 millones de reales.

El proyecto se estructura como una asociación público-privada (APP) con un esquema de concesión de 35 años. En ese plazo, el consorcio chino construye la obra y luego la opera cobrando peaje para recuperar su inversión.

A grandes rasgos, el cronograma contempla alrededor de un año para estudios y licencias, unos cinco años de construcción y cerca de 29 años de operación con peaje. Es decir, China invierte, construye y administra el puente durante décadas.

Con el puente, el trayecto será directo por tierra y, según las estimaciones, recortará alrededor de dos horas de viaje. https://www.ba.gov.br/

Cuándo estaría listo

La obra ya arrancó: la ceremonia de inicio se realizó en 2026, con la presencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Según el cronograma previsto, la construcción demandaría unos cinco años, con la inauguración apuntada para alrededor de 2031, aunque, como en toda megaobra, las fechas pueden ajustarse a medida que avanza el trabajo.