La obra conectará la isla danesa de Lolland con la alemana de Fehmarn mediante una estructura de 18 kilómetros.

Un túnel de 18 kilómetros bajo el mar Báltico busca cambiar la conexión entre Dinamarca y Alemania. La megaobra, conocida como el túnel de Fehmarnbelt, unirá la isla danesa de Lolland con la alemana de Fehmarn y permitirá cruzar de un país al otro tanto en auto como en tren.

El proyecto contempla la instalación de 89 módulos gigantes de hormigón armado, fabricado en tierra y sumergidos en una zanja preparada en el fondo marino. Cada pieza estándar mide 217 metros de largo y pesa alrededor de 73,500 toneladas que, una ver terminada, la infraestructura tendrá cuatro carriles para vehículos y dos vías ferroviarias electrificadas.

La construcción continúa y los elementos se instalan de manera progresiva. Según la empresa estatal danesa Femern A/S, a fines de septiembre de 2026 ya se habían colocado cuatro módulos, que suman casi 900 metros de túnel que permitirán reducir los tiempos de viaje y crear una conexión directa por carretera y ferrocarril entre ambos países, aunque su fecha de apertura debe confirmarse con el cronograma oficial actualizado.

Cómo será el túnel de 18 kilómetros que conectará Dinamarca con Alemania

El túnel de Fehmarnbelt será una conexión fija bajo el mar Báltico entre la isla danesa de Lolland y la isla alemana de Fehmarn. La obra tendrá 18 kilómetros de extensión y formará parte de un corredor de transporte destinado a mejorar la conexión entre Escandinavia y Europa central. Según la empresa estatal danesa Femern A/S, será el túnel sumergido más largo del mundo.

A diferencia de los túneles excavados directamente en la roca, esta infraestructura se construye mediante grandes módulos prefabricados que se colocan en una zanja en el fondo marino y se unen entre sí. Una vez terminado, tendrá capacidad para el tránsito de vehículos y trenes eléctricos.

El diseño contempla:

Una autopista con cuatro carriles, dos en cada sentido.

Dos vías ferroviarias electrificadas para trenes.

Instalaciones técnicas y espacios de servicio necesarios para el funcionamiento y el mantenimiento del túnel.

De acuerdo con la información oficial del proyecto, el trayecto dentro del túnel demandará cerca de 10 minutos en auto y 7 minutos en tren.

El túnel permitirá cruzar entre ambos países en auto o tren sin depender del ferry. Sund & Bælt

Cómo construyen el túnel bajo el mar Báltico con 89 módulos gigantes de hormigón

La estructura estará formada por 89 módulos de hormigón armado, fabricados en tierra y trasladados por mar hasta el lugar donde se instalarán. No todos son iguales ya que 79 son elementos estándar y los otros 10 son piezas especiales que incorporan un nivel inferior para alojar equipos e instalaciones técnicas.

Las dimensiones de los módulos estándar permiten dimensionar la magnitud de la obra donde cada uno mide 217 metros de largo, 42 metros de ancho y 9 metros de alto, y pesa 73,500 toneladas. Los elementos especiales son más cortos, de unos 39 metros de largo, pero alcanzan los 45 metros de ancho y los 13 metros de alto.

Fabricación en tierra : los módulos se producen en una fábrica especialmente construida en Rødbyhavn, en la isla danesa de Lolland.

Preparación del fondo marino : se excavó una zanja de unos 18 kilómetros de largo para recibir los elementos del túnel.

Traslado e inmersión : cuando estén listos, los módulos mediante embarcaciones especiales hasta el punto de instalación y se descienden cuidadosamente hasta el fondo.

Unión y protección: cada elemento se conecta con el tramo ya instalado. Después, se colocan piedras y grava alrededor y por encima de la estructura para asegurarla y protegerla.

La operación requiere una precesión extrema debido al tamaño y al peso de las piezas. El primer módulo fue colocado en mayo de 2026 y conectado con el portal del túnel en el lado danés.

Cuándo estará terminado y cómo se podrá viajar en auto y tren entre los dos países

La construcción continúa y los módulos se instalan de manera progresiva. En una actualización publicada el 28 de septiembre de 2026, Femern A/S informó que ya se había sumergido el cuarto elemento y que los primero casi 900 metros del túnel estaban colocados en el fondo del mar Báltico.

La misma actualización señaló que la producción de módulos seguía en marcha en la fábrica Rødbyhavn y que el paso siguiente era instalar el primer elemento especial, que cuenta con un nivel inferior destinado a los sistemas técnicos del túnel.

Cuando la infraestructura esté habilitada, permitirá cruzar entre Dinamarca y Alemania sin depender del ferry para ese trayecto, agilizando los desplazamientos de pasajeros y mercancías. Cabe destacar que la fecha de apertura debe confirmarse con el cronograma oficial actualizado.