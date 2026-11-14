El trámite de la visa EB-3 para trabajar en Estados Unidos exige una serie de documentos obligatorios.

Los trabajadores extranjeros que buscan obtener una residencia permanente por medio de la oferta laboral en Estados Unidos pueden solicitar la visa EB-3, una categoría migratoria destinada a profesionales, trabajadores calificados y otros empleados.

Para iniciar el procedimiento, el empleador debe cumplir con diferentes requisitos ante las autoridades migratorias. Uno de los principales es la certificación laboral permanente, que se tramita a partir del formulario ETA-9089 y permite verificar que la contratación no afectarpa a las condiciones laborales de los trabajadores estadounidenses.

¿Qué es la Certificación Laboral ETA-9089?

El formulario ETA-9089 es el documento que utiliza el empleador para solicitar una certificación laboral permanente ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Este procedimiento busca demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses calificados y dispuestos a ocupar el puesto ofrecido bajo las condiciones laborales correspondientes.

La certificación laboral es un paso previo para que el empleador pueda presentar una petición de inmigrante por empleo ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

¿Por qué pueden rechazar las solicitudes que no incluyan este documento?

La certificación laboral es un requisito habitual para las peticiones de inmigración EB-3. Si el empleador presenta el Formulario I-140 ante USCIS sin incluir la certificación apropiada y firmada cuando corresponde, la agencia puede rechazar la solicitud.

Desde la implementación del sistema electrónico FLAG, el Departamento de Trabajo emite una determinación final de dos páginas cuando aprueba una solicitud PERM. Para las peticiones I-140 que requieren esta certificación, USCIS exige presentar la versión correspondiente, debidamente firmada.

El formulario ETA-9089 es el documento que utiliza el empleador para solicitar una certificación laboral permanente ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quiénes deben presentar el Certificado Laboral ETA-9089 para la obtención de una visa de trabajo?

El requisito alcanza a los trabajadores extranjeros que solicitan una visa de inmigrante EB-3 bajo alguna de sus tres categorías:

Trabajadores calificados (Skilled Workers): personas cuyos puestos requieren al menos dos años de capacitación o experiencia laboral.

Profesionales (Professionals): trabajadores que cuentan con un título universitario estadounidense o su equivalente extranjero y cuyo empleo exige esa formación.

Otros trabajadores (Other Workers): personas que pueden desempeñar tareas que requieren menos de dos años de capacitación o experiencia, siempre que el trabajo no sea temporal ni estacional.

Existen excepciones, como determinadas ocupaciones incluidas en la categoría Schedule A, que tienen un procedimiento específico y no requieren una certificación laboral individual aprobada por el Departamento de Trabajo.

¿Qué otros documentos se deben presentar para este permiso?

Además de la certificación laboral, el trámite de la visa EB-3 requiere de documentación que permita comprobar tanto las condiciones de contratación como los antecedentes y las calificaciones del trabajador extranjero . Entre los principales documentos se encuentran:

Formulario I-140: petición de inmigrante por trabajador extranjero que presenta el empleador ante USCIS.

Certificación laboral aprobada: Formulario ETA-9089 y su determinación final, cuando corresponda.

Documentación académica: títulos universitarios, certificados de estudios y constancias de formación, según los requisitos del puesto.

Pruebas de experiencia laboral: cartas de empleadores anteriores, certificados de trabajo u otros documentos que acrediten los años de experiencia exigidos.

Oferta de empleo permanente: información que permita acreditar el puesto ofrecido, sus funciones y las condiciones de contratación.

Pruebas de capacidad económica del empleador: documentación financiera que demuestre que la empresa puede pagar el salario ofrecido.

No obstante, los documentos pueden variar dependiendo del trabajo y la situación migratoria del solicitante.