El TIN es un número que se utiliza a fines tributarios y que varía según el tipo de contribuyente.

Al momento de presentar una declaración de impuestos en Estados Unidos, es fundamental contar con un Número de Identificación del Contribuyente o Taxpayer Identification Number (TIN).

Se trata de un número que se utiliza a fines tributarios y debe presentarse en declaraciones, estados de cuenta y otros documentos vinculados a los impuestos. Dependiendo de cada caso, puede ser emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) o por la Administración del Seguro Social (SSA).

IRS exige a todos los contribuyentes un TIN en su presentación de impuestos

De acuerdo por lo indicado por las autoridades, existen cinco tipos de TIN que pueden utilizarse al momento de presentar la declaración de impuestos, dependiendo de cada caso:

Número del Seguro Social (SSN)

Número de Identificación del Empleador (EIN)

Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN)

Número de Identificación del Contribuyente para Adopciones Pendientes de los Estados Unidos (ATIN)

Número de Identificación de Declaraciones de Impuestos (PTIN)

Presentar un TIN es obligatorio al momento de declarar impuestos en Estados Unidos. Pamela Au

Cómo pueden tramitarse los TIN según cada caso

IRS explica que el SSN, utilizado para identificar personas a efectos laborales y tributarios, se obtiene completando el Formulario SS-5-SP y proporcionando una prueba de identidad, de edad y de estatus legal.

El EIN, es utilizado para identificar una entidad de negocios, organizaciones exentas de impuestos y otras entidades. Puede solicitarse en línea completamente gratis.

Por su parte, el ITIN está disponible para extranjeros residentes y no residentes, cónyuges y dependientes que no pudieron tramitar un SSN. En estos casos, es necesario completar el Formulario W-7 (SP) y presentar la documentación detallada.

El ATIN se usa para personas que están en proceso de adopción de un niño ciudadano o residente de Estados Unidos que no tiene SSN y para tramitarlo se utiliza el Formulario W-7A. “No utilice este formulario si puede obtener un número de la Seguridad Social (SSN) del menor a tiempo para presentar su declaración de la renta”, se indica.

Finalmente, el PTIN es para uso de los preparadores de impuestos remunerados, que desde el 1 de enero de 2011 están obligados a incluir este número en todas las declaraciones en las que intervienen. IRS indica que las solicitudes y renovaciones de PTIN ya se están tramitando de cara a 2027 con el nuevo sistema de inscripción.