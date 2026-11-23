Fuente: ChatGPT - creada con IA | El Cronista USA LATAM

Una guía oficial explica que es posible limpiar estas piezas con agua caliente, detergente líquido y una esponja suave.

La freidora de aire puede acumular grasa, aceite y pequeños restos de alimentos después de varias preparaciones. Para limpiarla correctamente, Philips recomienda utilizar tres elementos que se encuentran en cualquier casa, además de dejar en remojo las piezas desmontables cuando la suciedad está muy adherida.

El procedimiento permite retirar los residuos sin recurrir a productos abrasivos que puedan deteriorar el revestimiento.

¿Cómo limpiar la freidora de aire con agua y detergente?

Antes de comenzar, hay que apagar el electrodoméstico, desenchufarlo y esperar aproximadamente 30 minutos hasta que se enfríe. Después, se puede retirar la canasta y el recipiente para lavarlos por separado.

La guía oficial de Philips explica que es posible limpiar estas piezas con agua caliente, detergente líquido y una esponja suave .

Para hacerlo correctamente, hay que seguir estos pasos:

Retirar la canasta y el recipiente de la freidora de aire una vez que estén fríos. Preparar una mezcla de agua caliente y unas gotas de detergente para platos. Humedecer una esponja suave y limpiar las superficies internas y externas de las piezas. Enjuagar con agua para eliminar los restos de jabón. Secar completamente antes de volver a colocar los accesorios.

La recomendación es evitar los utensilios metálicos y los materiales abrasivos porque pueden dañar la capa antiadherente.

La resistencia debe revisarse cuando se acumulan residuos, siempre con el aparato desenchufado y completamente frío. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo quitar la grasa pegada de la freidora sin rayarla?

Cuando la grasa esté endurecida o hay restos de comida adheridos al fondo de la canasta, frotar con fuerza no es la mejor solución. En esos casos, conviene dejar actuar el detergente antes de intentar retirar la suciedad.

La marca mencionada previamente recomienda llenar el recipiente con agua caliente y detergente líquido y dejarlo en remojo durante 5 a 10 minutos. Este procedimiento ayuda a aflojar los residuos y facilita su eliminación con una esponja .

También advierte que es importante utilizar un producto de limpieza capaz de disolver la grasa. Si quedan manchas persistentes, recomienda recurrir a un desengrasante líquido adecuado, siempre siguiendo las instrucciones del fabricante.

No se deben utilizar lana de acero, esponjas metálicas, cuchillos ni limpiadores abrasivos , ya que pueden deteriorar el revestimiento antiadherente y afectar la vida útil de la freidora.

¿Cada cuánto hay que limpiar la freidora?

Lo recomendable es lavar la canasta y el recipiente después de cada uso, especialmente cuando se preparan alimentos con aceite, carnes o productos que dejan residuos.

El manual de Breville también indica que la limpieza debe realizarse después de cada utilización y recomienda utilizar agua caliente con jabón y una esponja no abrasiva.

Además, conviene limpiar el interior del electrodoméstico con un paño ligeramente húmedo para retirar posibles restos de comida, siempre con el aparato desenchufado y completamente frío.