Las agencias federales emiten alertas sobre esquemas fraudulentos que ponen en peligro a los ciudadanos.

El FBI emitió recientemente una alerta al público por esquemas de fraude generalizados donde los estafadores simulan formar parte de las fuerzas de seguridad tanto estadounidenses como extranjeras o ser funcionarios del Gobierno con el fin de quitar dinero o información personal sensible.

De acuerdo con el comunicado, entre enero 2025 y julio 2026 el Centro de Denuncias por Delitos en Internet (IC3) recibió alrededor de 61.000 denuncias por estafas de esta índole, con pérdidas que elevaron los 1.600 millones de dólares.

SSA, por su parte, también advirtió hace pocos días a través de su sitio web oficial sobre estos delitos y enumeró las 4 conductas que ningún agente federal tendrá y que pueden interpretarse como señales de estafa.

Alerta para beneficiarios de SSA: cómo son las estafas relacionadas con las prestaciones

Las autoridades destacan un punto clave en el modus operandi de los delincuentes: por un lado, crean situaciones para generar una sensación de urgencia y presionar para que se les otorgue dinero y acceso a las cuentas. Por el otro, buscan que la víctima actúe sin tiempo de procesar lo que está pasando.

También se explica que pueden comprar anuncios en Google Search y Bing para que los potenciales targets a estafar se contacten de forma directa con ellos.

En el caso particular de SSA, “los estafadores mienten diciendo que tus prestaciones de la Seguridad Social terminarán, o que el Número de la Seguridad Social será suspendido, a menos que pagues inmediatamente”, se indica.

Los esquemas de fraude también alcanzan a La Comisión Federal de Comercio, Medicare, agencias estatales de peaje y tribunales locales.

Los agentes federales jamás exigirán por mensaje de texto que se mueva dinero de las cuentas bancarias. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las 4 cosas que ningún agente federal hará y que son señales de estafa

En el aviso difundido por SSA se indica que ningún agente del Gobierno tendrá las siguientes actitudes:

Decirle a la víctima que su dinero no está seguro y que debe moverlo para cuidarlo

Amenazar con una suspensión de las prestaciones si no se paga inmediatamente

Exigir un pago con aplicación, criptomonedas, transferencia bancaria o tarjeta de regalo

Contactarse por mensaje de texto o aplicación de mensajería, como WhatsApp para pedir dinero, información o acceso a las cuentas.

Qué hay que hacer después de ser víctima de una estafa

Las indicaciones del FBI frente a estas situaciones son:

Interrumpir de inmediato todo contacto con los estafadores

Notificar a las entidades financieras correspondientes

Contactarse con la agencia local de seguridad para presentar una denuncia

Presentar una queja en el IC3 (con información de contacto de los estafadores, información financiera requerida, comunicaciones mantenidas)

Las estafas relacionadas con el Seguro Social también pueden reportarse en este link.