El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene la autoridad de aplicar sanciones a los contribuyentes que no cumplan correctamente con sus obligaciones tributarias.
Las multas pueden originarse tanto por presentar una declaración fuera de término como por mantener impuestos impagos y otras razones.
Cuando el organismo determina que corresponde una sanción, envía una notificación o carta en la que informa el motivo, el monto correspondiente y los pasos que debe seguir el contribuyente.
¿Cuáles son las razones por las que IRS puede sancionar a un contribuyente?
El IRS contempla diferentes tipos de multas según la obligación que haya sido incumplida:
- No presentar una declaración de impuestos dentro del plazo correspondiente.
- No pagar los impuestos adeudados a tiempo o de la manera requerida.
- Presentar una declaración inexacta, por ejemplo, al no informar todos los ingresos o reclamar deducciones o créditos para los que el contribuyente no reúne los requisitos.
- No presentar correctamente y dentro del plazo las declaraciones informativas exigidas por el organismo.
- No realizar correctamente determinados depósitos de impuestos.
- Pagar mediante un cheque u otro instrumento que posteriormente sea rechazado.
- Pagar menos impuestos estimados de los correspondientes, tanto en determinados casos individuales como corporativos.
- Presentar determinadas solicitudes excesivas de reembolso o créditos tributarios sin una causa razonable.
¿Cómo aplica IRS las sanciones a los contribuyentes?
El procedimiento depende del tipo de incumplimiento. El IRS determina la obligación tributaria, calcula la multa que corresponda y posteriormente envía al contribuyente un aviso o una carta oficial.
Ese documento debe indicar:
- Qué sanción fue aplicada.
- Cuál fue el motivo.
- Cuánto dinero se adeuda.
- Cuándo vence el pago.
- Qué debe hacer el contribuyente para responder, pagar o cuestionar la decisión.
El IRS puede cobrar intereses sobre las multas que permanezcan impagas. Algunas también continúan aumentando mensualmente hasta alcanzar el límite establecido por la legislación o hasta que se regularice la deuda.
¿Quiénes pueden recibir una notificación oficial de IRS por una sanción tributaria?
Puede recibir una notificación cualquier contribuyente o entidad a la que el IRS haya determinado una deuda, una penalidad o un incumplimiento sujeto a sanción.
Esto puede incluir a personas físicas, trabajadores independientes y empresas, entre otros contribuyentes.
El tipo de aviso depende de la situación. Por ejemplo:
- CP503: es un segundo recordatorio de que existe un saldo tributario pendiente y de que el IRS no recibió el pago ni una respuesta a avisos anteriores. Advierte que si no se actúa el organismo puede continuar con otras medidas de cobro.
- CP504: corresponde a una instancia más avanzada del proceso de cobro. Informa sobre la intención del IRS de avanzar con medidas de embargo (levy) si la deuda no se resuelve. Entre otras acciones, puede alcanzar determinados ingresos, cuentas o bienes según corresponda.
- Notice 746: es un documento del IRS denominado “Information About Your Notice, Penalty and Interest”, que proporciona información complementaria sobre avisos, multas e intereses y puede acompañar otras comunicaciones del organismo.
¿Qué se recomienda hacer cuando se recibe una notificación de IRS?
El IRS recomienda leer cuidadosamente el aviso y comprobar primero que toda la información sea correcta. Es importante revisar el año tributario, el monto reclamado, la razón de la sanción y la fecha límite establecida en la comunicación.
Si la información es correcta, el contribuyente debe seguir las instrucciones indicadas y pagar el monto correspondiente. Cuando no sea posible cancelar la deuda en su totalidad, puede evaluar las opciones de planes de pago o acuerdos en cuotas disponibles ante el organismo.
Si considera que la sanción es incorrecta, debe comunicarse con el IRS utilizando los datos incluidos en el aviso y presentar la documentación necesaria para respaldar su posición.
Algunas multas pueden eliminarse o reducirse cuando el contribuyente demuestra una causa razonable y, cuando corresponda, que actuó de buena fe. El IRS evalúa estas solicitudes caso por caso.