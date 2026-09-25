El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene la autoridad de aplicar sanciones a los contribuyentes que no cumplan correctamente con sus obligaciones tributarias.

Las multas pueden originarse tanto por presentar una declaración fuera de término como por mantener impuestos impagos y otras razones .

Cuando el organismo determina que corresponde una sanción, envía una notificación o carta en la que informa el motivo, el monto correspondiente y los pasos que debe seguir el contribuyente.

¿Cuáles son las razones por las que IRS puede sancionar a un contribuyente?

El IRS contempla diferentes tipos de multas según la obligación que haya sido incumplida:

No presentar una declaración de impuestos dentro del plazo correspondiente.

No pagar los impuestos adeudados a tiempo o de la manera requerida.

Presentar una declaración inexacta , por ejemplo, al no informar todos los ingresos o reclamar deducciones o créditos para los que el contribuyente no reúne los requisitos.

No presentar correctamente y dentro del plazo las declaraciones informativas exigidas por el organismo.

No realizar correctamente determinados depósitos de impuestos.

Pagar mediante un cheque u otro instrumento que posteriormente sea rechazado.

Pagar menos impuestos estimados de los correspondientes , tanto en determinados casos individuales como corporativos.

Presentar determinadas solicitudes excesivas de reembolso o créditos tributarios sin una causa razonable.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene la autoridad de aplicar sanciones a los contribuyentes que no cumplan correctamente con sus obligaciones tributarias. Olya Kobruseva

¿Cómo aplica IRS las sanciones a los contribuyentes?

El procedimiento depende del tipo de incumplimiento. El IRS determina la obligación tributaria, calcula la multa que corresponda y posteriormente envía al contribuyente un aviso o una carta oficial.

Ese documento debe indicar:

Qué sanción fue aplicada.

Cuál fue el motivo.

Cuánto dinero se adeuda.

Cuándo vence el pago.

Qué debe hacer el contribuyente para responder, pagar o cuestionar la decisión.

El IRS puede cobrar intereses sobre las multas que permanezcan impagas. Algunas también continúan aumentando mensualmente hasta alcanzar el límite establecido por la legislación o hasta que se regularice la deuda.

¿Quiénes pueden recibir una notificación oficial de IRS por una sanción tributaria?

Puede recibir una notificación cualquier contribuyente o entidad a la que el IRS haya determinado una deuda, una penalidad o un incumplimiento sujeto a sanción.

Esto puede incluir a personas físicas, trabajadores independientes y empresas, entre otros contribuyentes.

El tipo de aviso depende de la situación. Por ejemplo:

CP503: es un segundo recordatorio de que existe un saldo tributario pendiente y de que el IRS no recibió el pago ni una respuesta a avisos anteriores. Advierte que si no se actúa el organismo puede continuar con otras medidas de cobro.

CP504: corresponde a una instancia más avanzada del proceso de cobro. Informa sobre la intención del IRS de avanzar con medidas de embargo ( levy ) si la deuda no se resuelve. Entre otras acciones, puede alcanzar determinados ingresos, cuentas o bienes según corresponda.

Notice 746: es un documento del IRS denominado “Information About Your Notice, Penalty and Interest”, que proporciona información complementaria sobre avisos, multas e intereses y puede acompañar otras comunicaciones del organismo.

¿Qué se recomienda hacer cuando se recibe una notificación de IRS?

El IRS recomienda leer cuidadosamente el aviso y comprobar primero que toda la información sea correcta. Es importante revisar el año tributario, el monto reclamado, la razón de la sanción y la fecha límite establecida en la comunicación.

Si la información es correcta, el contribuyente debe seguir las instrucciones indicadas y pagar el monto correspondiente. Cuando no sea posible cancelar la deuda en su totalidad, puede evaluar las opciones de planes de pago o acuerdos en cuotas disponibles ante el organismo.

Si considera que la sanción es incorrecta, debe comunicarse con el IRS utilizando los datos incluidos en el aviso y presentar la documentación necesaria para respaldar su posición.

Algunas multas pueden eliminarse o reducirse cuando el contribuyente demuestra una causa razonable y, cuando corresponda, que actuó de buena fe. El IRS evalúa estas solicitudes caso por caso.