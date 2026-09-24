Perder la tarjeta del Seguro Social, que se dañe o necesitar actualizarla por un cambio de nombre son situaciones más comunes de lo que parece. La buena noticia es que reemplazarla es un trámite gratuito y, en muchos casos, se puede empezar sin salir de casa.

La tarjeta del Seguro Social nunca vence

A diferencia de una licencia o un pasaporte, la tarjeta del Seguro Social no tiene fecha de vencimiento, así que no se renueva de forma periódica. Lo que se hace es solicitar un reemplazo cuando la tarjeta se pierde, es robada, se daña o hay que corregir o cambiar datos (por ejemplo, el nombre tras un casamiento).

Además, la propia Administración del Seguro Social (SSA) recuerda algo clave: en la mayoría de los trámites alcanza con saber el número, y no siempre hace falta tener la tarjeta física.

El trámite es gratis

Conviene tenerlo claro para evitar estafas: reemplazar la tarjeta de Seguro Social no tiene costo. La SSA no cobra por este trámite, por lo que hay que desconfiar de sitios o intermediarios que pidan un pago por gestionarlo.

Reemplazar la tarjeta de Seguro Social es gratis, muchas veces puede iniciarse en línea y requiere documentos originales. Fuente: Shutterstock. Visuals6x

Cómo hacerlo: en línea o en persona

Hay dos caminos principales:

En línea: en la mayoría de los estados, se puede pedir el reemplazo desde la cuenta personal “my Social Security” . Es la vía más rápida cuando no hay cambios de datos y se cumplen los requisitos.

En persona o por correo: si no se puede completar en línea, se inicia el trámite y se presenta la documentación en una oficina de la SSA (o por correo), completando el Formulario SS-5 (Solicitud de Tarjeta de Seguro Social).

Qué documentos pide la SSA

Los documentos exactos dependen de la situación de cada persona (ciudadano, residente o no ciudadano) y del tipo de trámite, pero en general la SSA pide documentos originales o copias certificadas, no fotocopias comunes:

Prueba de identidad: por ejemplo, una licencia de conducir de EE.UU. , una identificación estatal o un pasaporte estadounidense vigente.

Prueba de ciudadanía o de estatus migratorio: como el acta de nacimiento de EE.UU. o el pasaporte estadounidense. En el caso de quienes no son ciudadanos, los documentos migratorios correspondientes.

La SSA ofrece una herramienta en su sitio que, respondiendo unas pocas preguntas, indica qué documentos específicos corresponden a cada caso.

Un límite que conviene conocer

La SSA fija topes para los reemplazos: en términos generales, se permiten hasta 3 tarjetas de reemplazo por año y hasta 10 a lo largo de la vida. Algunos casos, como los cambios de nombre o ciertas correcciones, no cuentan para ese límite.