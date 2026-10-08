Un nuevo ingreso o una modificación en el hogar puede cambiar la situación de una persona que recibe SSI.

Recibir el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) implica mantener actualizada ante la Administración del Seguro Social (SSA) información que pueda cambiar con el tiempo, como un nuevo empleo, una modificación en los ingresos, una mudanza, un cambio en el hogar o incluso una variación en los recursos disponibles, entre otras situaciones que la agencia exige reportar.

La importancia de notificar estos cambios radica en que pueden modificar tanto la elegibilidad para el programa como el monto del beneficio. La SSA advierte que no actualizar la información puede provocar que una persona reciba un pago menor al que le corresponde o, por el contrario, un sobrepago que posteriormente tenga que devolver.

Pero no todos los cambios se informan de la misma manera ni en cualquier momento ya que la regla general establece que deben comunicarse lo antes posible y, como máximo, dentro de los 10 días posteriores al final del mes en que ocurrió el cambio.

¿Cuáles son los 3 cambios que debes informar al Seguro Social?

Los 3 cambios que la SSA contempla y debes informar son:

Cambios en los ingresos: deben informarse los cambios en los salarios y en los ingresos provenientes del trabajo por cuenta propia. Asimismo, deben comunicarse otro ingresos como pensiones, beneficios por desempleo, manutención para hijos y dinero recibido de familiares o amigos, y si el beneficiario está casado y vive con su cónyuge, también debe informar los cambios en los ingresos de este. Cambios en el hogar o la vivienda: entre las situaciones que deben reportarse se encuentran : entre las situaciones que deben reportarse se encuentran una mudanza o modificaciones en quienes viven en el hogar. La SSA contempla cambios relacionados con la permanencia en una institución, como un hospital, un hogar de ancianos o una institución correccional. Cambios en los recursos o en la situación personal: la SSA incluye modificaciones en cuentas bancarias y sus saldos, nuevo recursos, bienes que se compran o venden y transferencias de recursos. En cuanto a la situación personal, los ciudadanos deberán informar cambios como el estado civil o la ciudadanía y el estatus migratorio.

La SSA advierte que mantener información desactualizada puede generar pagos incorrectos. Shutterstock

¿Qué sanciones y problemas con tu pago pueden ocurrir?

Si un beneficiario no informa un cambio que puede afectar su SSI, pueden producirse diversas consecuencias como:

Sobrepago : la persona puede recibir más dinero del que le correspondía y la SSA puede exigirle que devuelva el monto pagado de más.

Reducción del beneficio : cuando un cambio no se informa o se reporta fuera del plazo establecido, la normativa contempla una sanción de US$25 en el primer período, US$50 en el segundo y US$100 en los siguientes, según la SSA.

Sanciones más severas por incumplimiento intencional: si la : si la SSA determina que una persona proporcionó deliberadamente información falsa o no informó de manera intencional un cambio importante, pueden suspender los pagos durante 6 meses por la primera sanción, 12 meses por la segunda y 24 meses por las siguientes.

¿Cuándo debes informar estos cambios al Seguro Social?

La regla general de la SSA establece que los cambios deben comunicarse lo antes posible y, como máximo, el día 10 del mes siguiente a aquel en que ocurrió la modificación, por ejemplo, si el cambio se produce durante octubre, debe informarse a más tardar el 10 de noviembre.

En el caso de los salarios, la SSA recomienda reportar los ingresos a más tardar el sexto día del mes siguiente a aquel en el que se recibió el pago. En este sentido, la agencia señala que informar los salarios de forma regular ayuda a reducir la posibilidad de que se produzcan sobrepagos.

¿Cómo informar los cambios al Seguro Social?

Los beneficiarios pueden informar los cambios a través de los canales habilitados por la SSA, entre ellos my Social Security y la aplicación móvil, según el tipo de reporte.

También puede comunicarse con la agencia por teléfono o acudir a una oficina local, aunque para recibir ayuda en español pueden llamar al 1-800-772-1213 y presionar el 7.