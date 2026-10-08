Las personas que cumplan los requisitos deben reclamar el crédito al presentar su declaración de impuestos ante el IRS.

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) permite que determinadas familias reciban un reembolso de hasta US$1.700 por cada hijo que cumpla los requisitos, a través de un beneficio incluido en la declaración de impuestos.

Se trata del Crédito tributario Adicional por Hijos (ACTC), que forma parte del Crédito Tributario por Hijos y está destinado a contribuyentes que cumplen con ciertas condiciones de ingresos y tienen hijos a cargo.

IRS: ¿quiénes pueden recibir hasta US$1.700 por hijo?

Según explica el IRS en su página oficial, el Crédito Tributario por Hijos puede alcanzar los US$2.200 por cada hijo calificado para el año tributario 2025.

De ese monto, hasta US$1.700 pueden ser reembolsables mediante el Crédito Tributario Adicional por Hijos. Este beneficio está dirigido a quienes tienen poca o ninguna obligación de pagar impuestos federales sobre los ingresos, siempre que cumplan los requisitos.

Para acceder, el contribuyente debe tener ingresos del trabajo de al menos US$2.500 y cumplir las condiciones establecidas por el organismo.

Además, para recibir el crédito completo, los ingresos anuales no deben superar los US$200.000 o US$400.000 en el caso de matrimonios que presentan una declaración conjunta. Quienes superen esos valores podrían acceder a un crédito parcial.

El Crédito Tributario por Hijos puede alcanzar hasta los US$2.200 por cada hijo calificado. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué requisitos deben cumplir los hijos?

Para el año tributario 2025, el IRS establece que los hijos deben cumplir determinadas condiciones:

Tener menos de 17 años al finalizar el año.

Ser hijos, hijastros, hijos de crianza elegibles, hermanos o determinados familiares, como nietos o sobrinos.

Haber vivido con el contribuyente durante más de la mitad del año.

No haber aportado más de la mitad de su propio sustento económico.

Figurar como dependientes en la declaración de impuestos.

Ser ciudadanos estadounidenses, nacionales estadounidenses o extranjeros residentes en Estados Unidos.

No haber presentado una declaración conjunta con su cónyuge, salvo determinadas excepciones.

El IRS exige que cada hijo calificado tenga un número de Seguro Social válido para trabajar en Estados Unidos. Además, el contribuyente o, si presenta una declaración conjunta, al menos uno de los cónyuges debe cumplir con este requisito.

¿Cómo solicitar el beneficio mediante el Fomulario 1040?

Las personas que cumplan los requisitos deben reclamar el crédito al presentar su declaración de impuestos ante el IRS.

Para hacerlo, tienen que:

Completar el Formulario 1040, que se utiliza para presentar la declaración federal de impuestos sobre los ingresos personales. Incluir la información de los hijos y otros dependientes. Completar y adjuntar el Anexo 8812, que permite calcular el Crédito Tributario por Hijos y su parte reembolsable.

Por otro lado, el IRS aclara que los reembolsos correspondientes no pueden emitirse antes de mediados de febrero del año de presentación de la declaración.