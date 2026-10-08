Cómo elegir el método que permite reducir una mayor cantidad de ingresos sujetos a impuestos, según el IRS.

Al presentar la declaración de impuestos en Estados Unidos, los contribuyentes pueden acceder a distintas deducciones que permiten reducir sus ingresos sujetos al pago de impuestos federales.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) distingue entre la deducción estándar y las deducciones detalladas. Aunque ambas tienen el mismo objetivo, funcionan de manera diferente y elegir la más conveniente depende de la situación de cada contribuyente.

¿Cómo se diferencia una deducción estándar de una deducción detallada?

La deducción estándar es una cantidad fija que depende del estado civil tributario del contribuyente. El IRS la ajusta anualmente según la inflación y contempla montos adicionales para personas de 65 años o más y personas ciegas.

En cambio, las deducciones detalladas permiten descontar determinados gastos realizados durante el año fiscal, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la normativa. En lugar de aplicar un monto fijo, se suman los gastos que pueden deducirse legalmente.

En general, los contribuyentes deben elegir uno de estos dos métodos, ya que no pueden utilizarlos simultáneamente en una misma declaración.

Al presentar la declaración de impuestos en Estados Unidos, los contribuyentes pueden acceder a distintas deducciones que permiten reducir sus ingresos sujetos al pago de impuestos federales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo saber cuál conviene elegir, según el IRS?

Para saber cuál conviene elegir, el IRS recomienda comparar el monto de la deducción estándar que corresponde al contribuyente con el total de los gastos que puede incluir entre las deducciones detalladas.

En general, conviene elegir la opción que permita reducir una mayor cantidad de ingresos sujetos a impuestos.

Por ejemplo, para el año fiscal 2026, si una persona tiene derecho a una deducción estándar de US$16.100, pero reúne US$18.000 en gastos deducibles permitidos, podría beneficiarse al elegir las deducciones detalladas.

Sin embargo, existen personas que no pueden reclamar la deducción estándar. Entre ellas se encuentran los contribuyentes casados que presentan declaraciones por separado cuando su cónyuge utiliza las deducciones detalladas.

¿Cómo se detallan las deducciones?

Los contribuyentes que elijan este método deben completar el Anexo A del Formulario 1040, donde se identifican y calculan los gastos que pueden descontarse de los ingresos sujetos a impuestos.

Entre los conceptos que reconoce el IRS se encuentran:

Gastos médicos y dentales: determinados gastos de atención médica que no fueron reembolsados.

Impuestos estatales y locales: pagos de impuestos sobre ingresos o ventas, bienes inmuebles y determinados bienes personales.

Intereses hipotecarios: intereses de préstamos hipotecarios que cumplan los requisitos.

Donaciones caritativas: contribuciones realizadas a organizaciones autorizadas.

Pérdidas por desastres: determinadas pérdidas que cumplen los requisitos legales.

Pérdidas por juegos y apuestas: montos que pueden descontarse dentro de los límites establecidos.

Para completar el anexo, se deben identificar los gastos que cumplen los requisitos, calcular cuánto puede deducirse por cada concepto y sumar los montos permitidos.

Además, el IRS recomienda conservar los comprobantes y documentos que permitan justificar las deducciones declaradas.

Los contribuyentes que elijan este método deben completar el Anexo A del Formulario 1040, donde se identifican y calculan los gastos que pueden descontarse de los ingresos sujetos a impuestos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las limitaciones de las deducciones detalladas: ¿cuáles son?

No todos los gastos pueden descontarse en su totalidad, ya que el IRS establece límites específicos para cada categoría.

En el caso de los gastos médicos y dentales, solo puede deducirse la parte de los gastos elegibles no reembolsados que supere el 7,5% del ingreso bruto ajustado del contribuyente.

Los impuestos estatales y locales tienen un monto máximo que puede deducirse cada año. Por su parte, los límites sobre los intereses hipotecarios dependen de cuánto dinero se pidió prestado, cuándo se contrató el préstamo y para qué se utilizó.

En cuanto a las donaciones caritativas, el monto permitido depende del tipo de contribución, la organización beneficiaria y los límites aplicables. Las pérdidas por desastres también deben cumplir requisitos específicos y, por lo general, estar relacionadas con desastres declarados por el Gobierno federal.

Finalmente, para el año fiscal 2026, las pérdidas por juegos y apuestas pueden deducirse hasta un 90% de su valor, sin superar las ganancias obtenidas por esas actividades.