La fecha del próximo depósito depende del día de nacimiento, mientras que otros beneficiarios reciben el dinero bajo un calendario distinto.

La Administración del Seguro Social (SSA) tiene establecido un calendario para distribuir los pagos de sus beneficiarios durante octubre 2026. La fecha en la que cada persona recibe el dinero depende principalmente del tipo de beneficio y, en determinados casos, de su fecha de nacimiento.

Los beneficiarios que reciben el Seguro Social, de acuerdo con su fecha de nacimiento, tendrán tres jornadas de pago durante octubre y, según el calendario oficial de la SSA, el siguiente cobro será el próximo miércoles 14.

Sin embargo, no todos los beneficiarios reciben el dinero en esas fechas, ya que quienes comenzaron a recibir beneficios antes del 1 de mayo de 1997 tienen un calendario diferente; es por ello que para saber qué día corresponde resulta necesario tener en cuenta tanto el tipo de beneficio como la fecha de nacimiento o el momento en que comenzaron a recibirse los pagos.

¿Quiénes reciben el próximo pago del Seguro Social y cuáles son las fechas de octubre?

Los beneficiarios que reciben sus pagos según la fecha de nacimiento tendrán su próximo depósito el 14 de octubre de 2026, correspondiente al segundo miércoles del mes. Cabe destacar que este pago pertenece a las personas cuya fecha de nacimiento se encuentra entre días específicos del mes, según la SSA y las siguientes fechas de cobro son:

14 de octubre : beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10.

21 de octubre : beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20.

28 de octubre: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31.

Los pagos de octubre se distribuirán el 14, 21 y 28, aunque algunos beneficiarios cuentan con un calendario diferente. SSA

¿Quiénes reciben el pago del Seguro Social en otras fechas?

Además de los pagos distribuidos según la fecha de nacimiento, existen beneficiarios que cuentan con un calendario diferente. Las personas que solicitaron o comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes del 1 de mayo de 1997 normalmente reciben sus pagos el tercer día del mes siguiente al que corresponde el beneficio, aunque si esa fecha cae sábado, domingo o un feriado federal, el pago se adelanta al día hábil correspondiente, según la SSA.

Para octubre de 2026, el calendario oficial contempló el pasado viernes 2 para este grupo, debido a que el tercer día del mes fue sábado.

¿Cómo consultar la fecha exacta del próximo pago?

Los beneficiarios pueden consultar sus próximos pagos mediante su cuenta de my Social Security, el servicio en línea de la Administración del Seguro Social. En este sentido, el portal oficial del Gobierno de Estados Unidos, USAGov, también reúne información sobre los beneficios del Seguro Social y remite a los servicios de la SSA para consultar y administrar los pagos.

Es caso de que el usuario tenga dudas sobre su pago, la SSA ofrece asistencia telefónica en inglés y español donde para comunicarse en dicho idioma, los beneficiarios pueden llamar al 1-800-772-1213 y presionar la opción 7, si se encuentra disponible al momento de la comunicación.