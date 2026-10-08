Responder los avisos oficiales y tomar acciones cuando no se pueda saldar una deuda es fundamental para evitar acciones de cobro.

Los planes de pago del Servicio de Impuestos Internos (IRS) son recursos disponibles para contribuyentes deudores que no pueden saldar la totalidad de su deuda en un único depósito, sino que necesitan tiempo para cubrir todo el pendiente.

En ese sentido, existen a grandes rasgos dos tipos de estrategias en función de la situación particular de cada contribuyente: planes a corto plazo o planes a largo plazo, cada uno con sus propios requisitos.

Planes de pago a corto plazo: cómo son

Esta alternativa está destinada a quienes no pueden saldar su deuda en el momento, pero creen que lo harán dentro de los próximos 180 días . Solicitarlo no tiene costo, aunque los intereses y multas de la obligación continuarán acumulándose hasta que se termine de pagar.

Este plan puede solicitarse desde la cuenta en línea o poniéndose en contacto con la agencia tributaria al número que figura en el aviso oficial de deuda.

IRS enfatiza en la importancia de mantenerse siempre en contacto y responder los avisos oficiales, independientemente de cuánto se adeude.

Planes de pago a largo plazo: cómo son y cuáles existen

Esta opción se ofrece a quienes necesitan de varios meses para poder saldar su deuda e IRS evalúa que tipo de plan es acorde según cada situación.

“El IRS cobra un cargo inicial cuando usted establece un plan de pago; sin embargo, si usted es un contribuyente de bajos ingresos, este cargo inicial se reduce y posiblemente se exime o reembolsa cuando ciertas condiciones aplican”, se indica.

Se pueden solicitar en línea, completando y enviando por correo el Formulario 9465 (SP) o llamando al IRS.

Plan de Pago Simple del IRS: requisitos para calificar

De acuerdo con lo informado por la agencia tributaria, “más del 90% de los contribuyentes que son personas físicas con un saldo adeudado califican para un Plan de Pago Simple”.

Los requisitos son:

No adeudar más de USD 50,000 en impuestos tasados, multas e intereses

Estar al día con la presentación de las declaraciones de impuestos

Si bien se indica que en general los contribuyentes tienen hasta 10 años para pagar su saldo, conforme pasa el tiempo los intereses y las multas aumentan, por lo que se aconseja terminar la deuda cuanto antes.

En cuanto a cómo pagar, la agencia recomienda establecer pagos automáticos mensuales desde la cuenta bancaria, que tienen cargo reducido, pero también se brinda la opción de programar y modificar los pagos a través de la cuenta en línea o pagar mediante Direct Pay.

Plan de pago a plazos garantizado del IRS: requisitos para calificar

IRS especifica que esta opción se ofrece a quienes deban USD 10,000 o menos, sin incluir intereses y cumplan con las siguientes condiciones:

Haber presentado a tiempo todas las declaraciones de impuestos y pagado cualquier impuesto adeudado durante los últimos 5 años.

No haber establecido un plan de pago a plazos para pagar impuestos en los últimos 5 años.

Se acepta pagar la cantidad total dentro de 3 años y cumplir con las obligaciones y leyes tributarias mientras el plan se mantenga en vigencia

No se pudo pagar la obligación en su totalidad al momento del vencimiento.

Plan de pago parcial del IRS: de qué se trata

Cuando se necesita más tiempo que el establecido para pagar -generalmente más de 10 años-, IRS puede solicitar información financiera para establecer un plan que se revisará cada dos años y así reevaluar de forma dinámica cuánto se debe pagar por mes.

Quienes quieran consultar más información sobre pagos a plazos del IRS podrán hacerlo clicando aquí.

El consejo es siempre asesorarse con la agencia para determinar que se está solicitando el plan que mejor se adecúa a cada situación.

Además, el organismo enfatiza en la importancia de no perder contacto cuando se tiene una deuda tributaria, dado que ignorar los avisos oficiales puede llevar a que se tomen acciones de cobro.