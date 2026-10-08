Las autoridades dispuestas en los puntos de control podrán detener o multar a quienes no cumplan la normativa federal.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recuerda a quienes planean ingresar o salir de Estados Unidos que existe una cantidad de dinero que pueden transportar sin necesidad de presentar una declaración ante las autoridades.

Cuando se supera ese monto, la ley federal exige declarar los fondos ante la CBP para evitar posibles sanciones. El trámite puede realizarse antes del viaje, lo que permite contar con la documentación correspondiente al momento de pasar por la aduana.

¿Cuánto dinero se puede ingresar o sacar de Estados Unidos sin tener que declararlo?

De acuerdo a la CBP, los viajeros pueden ingresar o salir de Estados Unidos con hasta US$10,000 sin necesidad de presentar una declaración especial por la cantidad de dinero.

Al mismo tiempo, la ley federal no establece un monto máximo que se puede trasladar, pero exige que se declare cualquier cantidad que supere los US$10,000 o equivalentes en moneda extranjera o instrumentos monetarios.

Esto no alcanza solamente a quienes viajan solos, sino también a quienes viajan en grupo o familia. Esto es porque el límite se aplica al monto total que transportan y no a cada persona por separado. Por eso, si un grupo de 5 personas transportan US$2,500 cada una deberán declarar la totalidad del dinero ante la CBP.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recuerda a quienes planean ingresar o salir de Estados Unidos que existe una cantidad de dinero que pueden transportar sin necesidad de presentar una declaración ante las autoridades. Shutterstock

Si no se declara el dinero: ¿qué sucede?

Según la CBP, si no se siguen los pasos necesarios para declarar el dinero, el organismo podrá proceder con distintas sanciones y penalizaciones:

Incautación del dinero: las autoridades pueden retener los fondos o instrumentos monetarios que no hayan sido declarados.

Pérdida definitiva de los fondos: el dinero incautado puede quedar sujeto a un procedimiento de decomiso.

Multas económicas: dependiendo de la gravedad de la infracción y de las disposiciones legales aplicables.

Sanciones penales: en determinados casos, las personas involucradas pueden enfrentar cargos penales y penas de prisión.

¿Qué conceptos cuentan como dinero a declarar?

De acuerdo a la CBP, la obligación de declarar no aplica solo al dinero en efectivo, sino también a distintos instrumentos monetarios que permiten transferir fondos:

Billetes y monedas: tanto dólares estadounidenses como divisas extranjeras.

Cheques de viajero: independientemente de su formato.

Cheques, pagarés y giros postales: cuando son al portador, están endosados sin restricciones o permiten transferir los fondos mediante su entrega.

Instrumentos monetarios incompletos: como cheques firmados en los que no se especifica el nombre del beneficiario.

Valores y acciones al portador: cuando su titularidad puede transferirse mediante la entrega del documento.

¿Cómo declararlo correctamente para evitar consecuencias indeseadas?

Quienes tengan que presentar la declaración para ingresar o salir de Estados Unidos con más de US$10,000 deben utilizar el Formulario FinCEN 105 y existen tres formas de hacerlo:

Completar el formulario por internet clicando aquí . Se debe completar la información solicitada y guardar el comprobante o número de confirmación. Descargar y completar el formulario en papel y entregarlo al funcionario de la CBP en el control. Solicitar el formulario en la aduana y completarla para presentar la declaración.

Quienes realicen el trámite electrónico deben tener en cuenta que el formulario tiene una validez de 72 horas .