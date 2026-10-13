El calendario de pagos del Seguro Social continúa con sus pagos en octubre.

Los beneficiarios del Seguro Social de Estados Unidos tienen fechas de pago durante octubre de 2026. El próximo depósito corresponde a las beneficiarios nacidos entre el día 1 y el 10 y alcanzará a un grupo específico de jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios de sobrevivientes, según el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SAA).

La fecha en que cada persona recibe el dinero depende, en la mayoría de los casos, del día de nacimiento del titular cuyo historial laboral se utiliza para calcular el beneficio. Por eso, no todos los beneficiarios cobran el mismo día.

Además del pago del 14 de octubre, el calendario contempla otras dos fechas durante el mes para quienes reciben sus prestaciones según el esquema habitual de los miércoles.

¿Quiénes recibirán el pago del 14 de octubre?

El miércoles 14 de octubre de 2026 cobrarán los beneficiarios del Seguro Social cuya fecha de nacimiento esté comprendida entre el día 1 y el 10 de cualquier mes, siempre que reciban sus prestaciones según el calendario de pagos de los miércoles. Este grupo incluye a jubilados, personas que reciben beneficios por discapacidad (SSDI) y beneficiarios de sobrevivientes.

La Administración del Seguro Social (SSA) establece estas fechas según el cumpleaños de la persona bajo cuyo registro se pagan los beneficios. El organismo divide los depósitos habituales entre tres grupos; quienes nacieron del 1 al 10 cobran el segundo miércoles del mes; quienes nacieron del 11 al 20, el tercero; y quienes nacieron del 21 al 21, el cuarto miércoles.

El próximo depósito es el miércoles 14 de octubre y dependerá del día de nacimiento del beneficiario. Visuals6x

Este calendario no se aplica a todos los beneficiarios, ya que según la SSA, quienes comenzaron a recibir o solicitaron beneficios antes del 1 de mayo de 1997, así como quienes cobran tanto el Seguro Social como el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), tienen una fecha de pago diferente.

¿Cuáles son las próximas fechas de pago?

Después del depósito del miércoles 14 de octubre, el calendario de la SSA contempla otras dos fechas para los beneficiarios que cobran según el esquema habitual de los miércoles:

Miércoles 21 de octubre : cobrarán quienes tengan una fecha de nacimiento comprendida entre el 11 y el 20 de cualquier mes.

Miércoles 28 de octubre: recibirán el depósito quienes hayan nacido entre el 21 y el 31.

Por otra parte, el calendario oficial establece que el pago del SSI correspondiente a noviembre se realizará el viernes 30 de octubre. Esto ocurre porque el 1 de noviembre cae domingo y, cuando la fecha habitual de pago coincide con un día no laborable, el organismo adelanta el depósito al día hábil anterior.

¿Dónde consultar el calendario oficial de pagos?

Los beneficiarios pueden consultar las fechas de los depósitos en el calendario oficial publicado por la Administración del Seguro Social. El documento incluye los días de pago correspondientes a todo 2026 y permite distinguir entre el calendario regular del Seguro Social y las fechas del SSI.

La SSA también dispone de una herramienta en línea para revisar los pagos programados y los ya recibidos. Para acceder a ella, los usuarios pueden ingresar en el servicio oficial de consulta del calendario de pagos.

En este sentido, si el dinero no llega en la fecha prevista, la SSA recomienda esperar tres días hábiles adicionales antes de comunicarse con el organismo para informar el problema.