Los beneficiarios podrán revisar su cobertura y comparar alternativas antes de que termine el período de inscripción abierta.

La inscripción abierta de Medicare 2027 empezará esta semana. Durante varios meses, los beneficiarios podrán revisar sus planes de salud y medicamentos recetados, comparar costos y realizar cambios en su cobertura para el próxima año.

La elección no debe depender únicamente del precio de la prima mensual. También es importante comprobar qué medicamentos cubre cada plan, qué farmacias están disponibles, si los médicos habituales pertenecen a la red y cuánto dinero podría tener que pagar de su bolsillo durante 2027.

“Es importante revisar cualquier cambio en sus costos y cobertura y decidir si quiere hacer algún cambio durante la Inscripción Abierta”, aseguran desde los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

Cuándo inicia y qué cambiar durante el período de inscripción abierta de Medicare

El período de inscripción abierta de Medicare comenzará este 15 de octubre y se extenderá hasta el 7 de diciembre de 2026. Cualquier cambio tramitado durante este tiempo entrará en vigor el 1 de enero de 2027, siempre que el plan reciba la solicitud antes de la fecha límite.

Durante la inscripción abierta, los beneficiarios pueden cambiar de Medicare Advantage a otro plan Medicare Advantage, elegir una alternativa con o sin cobertura de medicamentos cuando corresponda o modificar su plan de medicamentos recetados si tienen Medicare Original.

También pueden evaluar el cambio entre Medicare Original y Medicare Advantage. Sin embargo, antes de hacerlo, conviene revisar las diferencias en las redes médicas, los gastos de bolsillo y la posibilidad de contratar cobertura complementaria.

Cómo comparar planes

Los beneficiarios pueden utilizar el comparador oficial de Medicare para consultar los planes disponibles en su área. La herramienta permite seleccionar el año de cobertura, ingresar el código postal y revisar las alternativas que se ajustan a la ubicación.

Al comparar los planes, conviene revisar:

Prima mensual : cuánto cuesta mantener la cobertura, además de los pagos que correspondan a la Parte B.

Deducible : cuánto debe pagar antes de que el plan comience a cubrir determinados gastos.

Medicamentos recetados : cuáles están incluidos, cuánto cuestan y en qué nivel de cobertura se encuentran.

Farmacias : qué establecimientos están disponibles y si existen diferencias en los precios.

Médicos y hospitales : si los profesionales que utiliza habitualmente pertenecen a la red del plan.

Gastos de bolsillo : cuánto podría pagar por consultas, tratamientos y otros servicios cubiertos durante el año.

Beneficios adicionales: si incluye servicios dentales, de visión, audición u otras prestaciones que sean importantes para sus necesidades.

Quienes tengan una cuenta de Medicare pueden consultar un resumen de su cobertura actual y utilizar los medicamentos y las farmacias guardados para comparar mejor los costos. Si no tienen una cuenta, deberán responder algunas preguntas antes de ver las opciones disponibles.

Es recomendable revisar si los medicamentos habituales seguirán cubiertos, si los médicos aceptan la nueva modalidad y qué costos se aplicarán desde enero de 2027. Rix Pix Photography

Qué cambia en Medicare para 2027

Uno de los aspectos que los beneficiarios deben revisar durante el período de inscripción abierta es el costo de la cobertura de medicamentos recetados.

El deducible estándar de la Parte D pasará de USD615 a USD700 , según Medicare.gov. El monto que cada persona terminará pagando dependerá de las condiciones específicas de su plan.

Además, los CMS anunciaron otras nuevas herramientas y servicios para el año entrante: