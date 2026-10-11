El W-4 es el formulario que todo empleado entrega a su empleador para que este sepa cuánto impuesto federal sobre la renta debe retenerle de cada pago (Fuente: Shutterstock).

Hay un formulario que la mayoría de los trabajadores en Estados Unidos completa apurado el primer día de empleo y del que depende, nada menos, cuánto dinero recibe en cada pago: el W-4.

De cómo se llena surge la cantidad de impuesto federal que el empleador descuenta del sueldo, y un error puede traducirse en un recorte innecesario cada quincena o en una deuda con el fisco a fin de año.

Qué es el formulario W-4

El W-4, oficialmente llamado Employee’s Withholding Certificate (Certificado de Retención del Empleado), es el formulario que todo empleado entrega a su empleador para que este sepa cuánto impuesto federal sobre la renta debe retenerle de cada pago.

No se envía al IRS: lo administra el empleador, que usa la información para calcular la retención. Es un documento clave, porque de él depende el equilibrio entre lo que se descuenta durante el año y lo que finalmente corresponde pagar.

Para qué sirve y por qué importa llenarlo bien

El objetivo del W-4 es lograr que la retención se acerque lo más posible al impuesto real que la persona deberá pagar. De ese ajuste dependen dos escenarios muy concretos:

Si se retiene de más , el trabajador recibe menos dinero en cada pago y luego suele obtener un reembolso al declarar impuestos.

Si se retiene de menos, cobra más durante el año, pero puede encontrarse con una deuda, y a veces una multa, al momento de la declaración.

Por eso, completarlo con cuidado ayuda a evitar sorpresas y a manejar mejor el ingreso mensual.

El W-4 no modifica el salario bruto, sino la cantidad de impuestos que el empleador retiene. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo completarlo paso a paso

El formulario está organizado en cinco pasos. Solo el primero y el último son obligatorios para todos; los del medio se completan según la situación de cada uno para afinar el cálculo:

Paso 1 – Datos personales: nombre, dirección, número de Seguro Social y estado civil para efectos fiscales (soltero, casado que presenta en conjunto, o jefe de familia). Paso 2 – Varios empleos o cónyuge que trabaja: se completa si la persona tiene más de un trabajo o si su cónyuge también trabaja, para ajustar la retención al ingreso total del hogar. Paso 3 – Dependientes: permite reclamar créditos por hijos y otros dependientes, lo que reduce la retención. Paso 4 – Otros ajustes (opcional): para declarar otros ingresos sin retención, deducciones adicionales o pedir que se retenga un monto extra por pago. Paso 5 – Firma: el formulario no es válido sin la firma y la fecha del empleado.

Quien empieza un trabajo y no entrega el W-4 suele ser tratado, por defecto, como soltero sin ajustes, lo que a veces implica una retención más alta.