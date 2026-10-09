Los beneficiarios del Seguro Social de Estados Unidos cuyo día de nacimiento se encuentra entre el 11 y el 20 esperan el próximo depósito de octubre. La Administración del Seguro Social (SSA) programó para este grupo un día específico de la semana. Dicha fecha forma parte del calendario mensual que organiza los pagos según el día de nacimiento de cada titular y permite conocer cuándo se acreditarán las prestaciones.

Este cronograma no incluye a todos los beneficiarios, ya que quieren comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997 y quienes reciben tanto el Seguro Social como el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) cuentan con fechas de cobro diferentes.

La SSA publica las fechas oficiales para que los beneficiarios puedan organizar sus gastos y verificar cuándo deben recibir el dinero. Si el depósito no llega en la fecha prevista, la agencia también establece qué pasos seguir antes de solicitar asistencia, una información útil para quienes necesitan confirmar el estado de su pago.

¿Cuándo cobran los beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20?

Los beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 recibirán el próximo pago programado para el miércoles 21 de octubre de 2026, es decir, el tercer miércoles del mes, según el calendario organizado por la SSA.

La fecha de nacimiento que se utiliza es la de la persona que está registrada y quien recibirá los beneficios, no necesariamente coincide con la de cada integrante que recibe una prestación derivada de ese ingreso.

Los beneficiaros del Seguro Social deben verificar qué fecha les corresponde según su fecha de nacimiento y si está incluidos en alguna excepción. SSA

¿Cómo se organiza el calendario de pagos del Seguro Social en octubre de 2026?

La SSA distribuye los depósitos de octubre en tres fechas, según el día de nacimiento de la persona titular del beneficio:

Miércoles 14 de octubre: beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10.

Miércoles 21 de octubre : beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20.

Miércoles 28 de octubre: beneficiario nacidos entre el 21 y 31.

Este cronograma corresponde a quienes solicitaron los beneficios después del 30 de abril de 1997 y no están comprendidos en las excepciones de la agencia. Si la fecha de pago programada cae sábado, domingo o feriado federal, la SSA establece que el depósito se realice el día hábil anterior.

¿Quiénes cobran el Seguro Social en una fecha diferente?

Algunos beneficiarios tienen un cronograma distinto del que se organiza por fecha de nacimiento. Según la SSA, los principales casos incluyen:

Quiénes recibían o solicitaron beneficios antes del 1 de mayo de 1997: normalmente cobran el Seguro Social el tercer día de cada mes .

Quiénes reciben tanto el Seguro Social como el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI): por regla general, cobran el Seguro Social el día 3 y el SSI el día 1 del mes correspondiente .

Determinados beneficiarios que residen fuera de Estados Unidos: pueden estar sujetos al calendario de pago el día 3, según las reglas de la SSA.

¿Qué hacer si el pago del Seguro Social no fue depositado aún?

Si el depósito del Seguro Social no llega en la fecha prevista, la SSA recomienda esperar tres días adicionales antes de comunicarse con la agencia. Por su parte, los beneficiarios pueden llamar al 1-800-772-1213 y presionar la opción 7 para recibir la atención en español.

Para verificar las reglas de cada caso, el usuario puede consultar en la página oficial de preguntas frecuentes sobre las fechas de pago y el calendario de pagos de 2026.