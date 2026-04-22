El calendario de pagos del sistema previsional estadounidense entra en su etapa final del mes y miles de beneficiarios esperan la última acreditación. La Administración del Seguro Social ya definió quiénes serán los destinatarios de este depósito clave, que completa el esquema de cobros de abril. El próximo envío corresponde a un grupo específico dentro del universo de beneficiarios. La Administración del Seguro Social (SSA) realizará el depósito el miércoles 22 de abril para quienes tienen fechas de nacimiento entre el 21 y el 31 de cualquier mes. Este segmento es el último en recibir el dinero dentro del cronograma habitual, que organiza los pagos según el día de nacimiento. De esta manera, el sistema distribuye de forma ordenada los beneficios de jubilación, sobrevivientes y del Seguro de Incapacidad (SSDI). El esquema de la SSA se repite cada mes y establece distintos momentos de cobro. En primer lugar, la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) se deposita el día 1. Luego, el día 3, cobran quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 o quienes perciben pagos combinados. El resto de los beneficiarios se organiza en tres grupos: Este sistema permite ordenar millones de pagos mensuales y evitar demoras en la distribución de los fondos del Seguro Social en Estados Unidos. En los últimos años, la SSA avanzó en la digitalización total de los pagos. Actualmente, el dinero se envía mediante depósito directo o a través de tarjetas prepagas oficiales, eliminando progresivamente los cheques en papel. Esta medida busca mejorar la seguridad y garantizar que los beneficiarios reciban sus haberes sin interrupciones. Por eso, quienes aún no actualizaron su método de cobro deben hacerlo cuanto antes para no tener inconvenientes con sus próximos pagos del Seguro Social.