Solo se puede solicitar en determinados casos y SSA los detalla en su página web oficial.

La Administración del Seguro Social (SSA) contempla determinadas situaciones en las que una persona puede cumplir con los requisitos para solicitar un nuevo Número de Seguro Social (SSN).

Este proceso tiene tanto ventajas como desventajas, ya que el SSN es un dato personal de suma importancia que se utiliza para realizar numerosos trámites administrativos y financieros.

Los casos en los que SSA contempla asignar un nuevo número

La SSA establece que las personas que tienen un número de Seguro Social pueden solicitar uno nuevo en determinadas circunstancias, siempre que cumplan con los requisitos específicos de este trámite.

En su sitio web oficial, el organismo detalla los casos en los que se contempla esta posibilidad:

Robo de identidad: cuando la víctima intentó solucionar los problemas ocasionados por el uso indebido del número, pero continúa sufriendo consecuencias.

Números similares entre familiares: cuando esta situación genera inconvenientes.

Uso compartido del número: cuando más de una persona tiene asignado o utiliza el mismo SSN.

Acoso, abuso o violencia doméstica: cuando una persona enfrenta estas situaciones o su vida se encuentra en peligro.

Motivos religiosos o culturales: cuando existen objeciones a determinados números o dígitos del SSN, respaldadas por documentación escrita de un grupo religioso.

La SSA establece que las personas que tienen un número de Seguro Social pueden solicitar uno nuevo en determinadas circunstancias, siempre que cumplan con los requisitos específicos de este trámite. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuáles son las implicancias de cambiar tu número de Seguro Social?

Obtener un nuevo número de Seguro Social puede ayudar a solucionar los problemas presentados ante el organismo, pero también puede generar dificultades administrativas y financieras:

Historial crediticio: si la información financiera anterior no queda vinculada al nuevo número, la falta de antecedentes crediticios puede dificultar el acceso a préstamos, tarjetas de crédito o hipotecas.

Registros anteriores: organismos gubernamentales, bancos y empresas pueden conservar información asociada al SSN original.

Trámites administrativos: el cambio puede requerir la actualización de información ante empleadores, entidades financieras y otros organismos.

Persistencia de los datos: obtener un nuevo número no significa empezar de cero, ya que los registros anteriores pueden seguir vinculados a la identidad de la persona.

Uso del número anterior: una vez asignado el nuevo SSN, la persona debe dejar de utilizar el anterior.

Asimismo, la SSA mantiene vinculados ambos números en sus registros para garantizar que los ingresos laborales se contabilicen correctamente.

Paso a paso: ¿cómo solicitar un nuevo número de Seguro Social?

La SSA establece un procedimiento de evaluación para quienes necesitan obtener un número distinto:

Solicitar una cita: comunicarse con la SSA al 1-800-772-1213 e informar que se desea evaluar la posibilidad de obtener un nuevo número. Reunir la documentación: presentar pruebas de identidad, edad, ciudadanía estadounidense o estatus migratorio. Justificar la solicitud: aportar documentación que demuestre los problemas que continúa ocasionando el número actual o las circunstancias que justifican el cambio. Asistir a la entrevista: reunirse con un representante de la SSA, quien realizará preguntas para determinar si la situación cumple con los requisitos. Recibir la evaluación: si se cumplen las condiciones, un representante explicará las ventajas y desventajas de obtener un nuevo SSN.

La atención telefónica está disponible de lunes a viernes, de 8 a. m. a 7 p. m., en la mayoría de los husos horarios de Estados Unidos. También se encuentra habilitado el número TTY 1-800-325-0778 para personas sordas o con dificultades auditivas.