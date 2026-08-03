La Administración del Seguro Social (SSA) mantiene publicado en su sitio web oficial el calendario de pagos 2026, donde se especifican todas las nuevas fechas de cobro para agosto en función de las diferentes prestaciones.

Es esencial destacar que el día exacto en el que se entregan cada uno de los beneficios dependerá del momento en el que haya nacido su titular, variando entonces en tres miércoles distintos del mismo mes.

No es este miércoles: las nuevas fechas confirmadas para recibir beneficios de SSA en agosto 2026

De acuerdo con lo estipulado por el calendario oficial, las fechas de depósito futuras son

Miércoles 12 de agosto: quienes nacieron entre el 1 y el 10 de su mes

Miércoles 19 de agosto: quienes nacieron entre el 11 y el 20 de su mes

Miércoles 26 de agosto: quienes nacieron entre el 21 y el 31 de su mes

Las fechas de pago de agosto están estipuladas en el calendario de cobro oficial. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué debo hacer si no recibo mi pago en la fecha estipulada?

La indicación de las autoridades en este caso es esperar al menos 3 días adicionales antes de realizar cualquier reclamo, dado que la prestación podría depositarse durante este período.

Si pasaron estas fechas y aún no se reciben novedades, la instrucción es comunicarse con las autoridades.

Qué deben revisar los beneficiarios de SSA para evitar retrasos

El consejo es que todos los beneficiarios verifiquen periódicamente que sus datos bancarios estén actualizados dentro del sistema de la Administración del Seguro Social, especialmente quienes anteriormente recibían cheques por correo y debieron migrar a pagos electrónicos.