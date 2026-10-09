Los depósitos de octubre ya tienen fechas establecidas para los jubilados y las personas que reciben beneficios del organismo.

Los jubilados del Seguro Social de Estados Unidos que nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes recibirán su pago de octubre la próxima semana, según el calendario de la Administración del Seguro Social (SSA).

La fecha corresponde al segundo miércoles del mes y aplica a los beneficiarios cuyo día de nacimiento se encuentra dentro de ese rango.

¿Cuándo cobran los jubilados que nacieron entre el 1 y el 10?

Los jubilados que nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes tienen programado su depósito para el miércoles 14 de octubre. El pago no requiere que los beneficiarios realicen un trámite adicional por su fecha de nacimiento.

El calendario de la SSA continúa de la siguiente manera:

Tercer miércoles del mes, 21 de octubre: beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20.

Cuarto miércoles del mes, 28 de octubre: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31.

¿Qué hacer si el pago del Seguro Social no llega el día previsto?

Ante esta situación, la SSA recomienda: “Si no recibe su pago en la fecha esperada, por favor espere tres días de envío adicionales antes de comunicarse con el Seguro Social”.

Para evitar confusiones, los jubilados deben identificar primero qué prestación reciben y después consultar el calendario que les corresponde. SSA

¿SSI se paga el mismo día que la jubilación?

No. El Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) utiliza un cronograma diferente al de los beneficios de jubilación del Seguro Social. En general, la SSA programa el pago del SSI para el primer día de cada mes, aunque puede adelantarlo cuando esa fecha coincide con un día no laborable.

En octubre, los beneficiarios de SSI recibirán dos pagos: