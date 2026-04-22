La Administración del Seguro Social (SSA) continúa con su cronograma de pagos para el mes de abril de 2026. Este miércoles 22 de abril, un grupo específico de beneficiarios verá reflejado el depósito de su cheque mensual en sus cuentas bancarias o tarjetas de débito. Es fundamental entender que el monto del beneficio varía significativamente según la edad de jubilación y el historial laboral del contribuyente. Mientras algunos reciben el promedio, otros pueden alcanzar el monto máximo de $4,873 dólares, una cifra reservada para quienes retrasaron su retiro hasta los 70 años. El calendario de la SSA se rige principalmente por la fecha de nacimiento de los beneficiarios. Para este miércoles 22 de abril, los pagos están destinados a: Si tu fecha de nacimiento cae entre el 1 y el 20, es probable que ya hayas recibido tu pago en las rondas anteriores de este mes. Por el contrario, quienes reciben la SSI o se jubilaron antes de 1997 suelen recibir sus depósitos durante los primeros días del mes. No todos los cheques son iguales. La diferencia entre jubilarse a la edad mínima permitida (62 años) o esperar hasta la edad plena puede representar miles de dólares de diferencia a largo plazo. Para este 2026, los límites establecidos por la SSA son: Si cumples con los requisitos de fecha de nacimiento pero no ves el dinero reflejado este 22 de abril, la SSA recomienda esperar tres días hábiles adicionales antes de contactar a las oficinas locales. Los retrasos pueden deberse a procesos bancarios internos o días feriados locales. Para una gestión eficiente de tus beneficios, se sugiere utilizar el portal “my Social Security”, donde puedes verificar el estatus de tu pago, simular futuros aumentos y actualizar tu información de depósito directo de forma segura.