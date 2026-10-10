Un grupo de beneficiarios recibirá tres depósitos a lo largo del mes, en lugar de los uno o dos habituales.

Octubre de 2026 trae una particularidad en el calendario de la Administración del Seguro Social (SSA): un grupo de beneficiarios recibirá tres depósitos a lo largo del mes, en lugar de los uno o dos habituales. No se trata de dinero extra, sino del resultado de cómo caen las fechas en el calendario.

Calendario SSA octubre 2026: quiénes y cuándo reciben los tres pagos

Los tres depósitos corresponden a las personas que cobran al mismo tiempo la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y un beneficio regular del Seguro Social (por ejemplo, jubilación o SSDI). Dentro de este grupo entran, en particular, quienes empezaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997.

Para ese grupo, las tres fechas son:

Jueves 1 de octubre: el pago de SSI correspondiente a octubre.

Viernes 2 de octubre: el beneficio regular del Seguro Social .

Viernes 30 de octubre: el pago de SSI correspondiente a noviembre, adelantado.

Por qué se juntan tres pagos este mes

La acumulación se explica por dos ajustes de calendario:

El beneficio regular de este grupo suele pagarse el día 3 de cada mes , pero en 2026 el 3 de octubre cae sábado , por lo que la SSA lo adelanta al viernes 2 .

El pago de SSI normalmente se abona el día 1, pero como el 1 de noviembre cae domingo, la SSA adelanta el SSI de noviembre al último día hábil de octubre, es decir, el viernes 30.

Así, el pago de noviembre “se corre” a octubre y hace que ese mes concentre tres depósitos. Es importante aclarar que no es un ingreso adicional, sino el pago de noviembre cobrado antes.

El pago de SSI normalmente se abona el día 1, pero como el 1 de noviembre cae domingo, la SSA adelanta el SSI al último día hábil de octubre, es decir, el viernes 30. Mehaniq

El calendario de pagos completo del Seguro Social en octubre de 2026

Para el resto de los beneficiarios, los pagos de octubre se distribuyen así:

1 de octubre: pago mensual de SSI .

2 de octubre: beneficiarios que cobran desde antes de mayo de 1997 , quienes reciben SSI y Seguro Social a la vez , personas que viven en el exterior y afiliados a programas de ahorro de Medicare (pago adelantado por caer sábado el día 3).

Miércoles 14 de octubre: jubilados y beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

Miércoles 21 de octubre: nacidos entre el 11 y el 20 .

Miércoles 28 de octubre: nacidos entre el 21 y el 31 .

30 de octubre: pago de SSI de noviembre, adelantado.

Importante: los pagos son automáticos

El esquema de pagos del Seguro Social es automático. Es decir, los beneficiarios no deben hacer ningún trámite para recibir los depósitos en estas fechas. Si un pago no aparece el día previsto, la SSA recomienda esperar algunos días hábiles antes de reclamar, ya que puede haber demoras bancarias.