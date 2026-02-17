El estado de Illinois confirmó una disposición que permite el depósito de hasta 5,000 dólares en las cuentas bancarias de personas afectadas por redadas migratorias. La medida está dirigida a trabajadores que sufrieron la pérdida de ingresos tras operativos federales y busca brindar alivio económico inmediato. El beneficio se vincula directamente con los operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), organismo responsable de ejecutar redadas migratorias en Estados Unidos. Illinois habilitó un fondo que permite otorgar pagos directos de hasta 5,000 dólares a trabajadores afectados por redadas de ICE. Esta asistencia económica tiene como objetivo compensar la pérdida de ingresos y ayudar a las personas a cubrir gastos básicos tras los operativos. La medida confirma que las personas afectadas pueden recibir un depósito directo en su cuenta bancaria, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. El monto máximo es de 5,000 dólares, aunque el valor final depende de cada caso. Este programa convierte a Illinois en uno de los estados que implementan ayuda económica para inmigrantes afectados por ICE, mediante fondos específicos destinados a situaciones de emergencia. No se trata de un depósito automático, sino de un beneficio sujeto a evaluación.