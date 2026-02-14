El 1 de septiembre de 2025 se implementó en California un programa de apoyo económico dirigido a artistas del condado de Sacramento. Esta iniciativa estatal tiene como objetivo que cientos de individuos reciban un cheque mensual de $ 850 dólares durante 12 meses, lo que representará en su finalización un beneficio total de $ 10,200 dólares. El Programa de Becas de Crecimiento Creativo, implementado por la Oficina de Artes y Cultura (OAC), tiene como finalidad proporcionar apoyo a miles de creadores de diversas disciplinas. Con un presupuesto de $ 2.04 millones de dólares, se han seleccionado 200 beneficiarios que recibirán los pagos hasta agosto de 2026. A través de esta iniciativa, las autoridades pretenden ofrecer estabilidad a profesionales que se desempeñan en campos como música, danza, cine, teatro, literatura, diseño, artes visuales, artesanías y otras manifestaciones culturales abarcadas en las 13 disciplinas reconocidas. Quienes deseen participar deben satisfacer las siguientes condiciones: Este programa, que se extenderá hasta agosto de 2026, se posiciona como una de las iniciativas más significativas de apoyo a la cultura en Estados Unidos durante el periodo 2025-2026. El cheque de $ 850 en California no está sujeto a un uso específico. De acuerdo con la OAC, cada artista tiene la libertad de destinarlo a cubrir gastos personales, adquirir materiales o invertir en proyectos que fortalezcan su carrera creativa.