Miami cuenta con un programa para residentes de la ciudad que otorga a quienes cumplan con los criterios de elegibilidad desde 40,000 dólares para gastos iniciales y de cierre al comprar una vivienda. Se trata de un sistema de créditos diferidos y libres de intereses que tiene como objetivo fomentar la adquisición de una vivienda propia, aliviando así la carga económica de residentes con ingresos bajos o moderados. El Programa para Compradores de Vivienda por Primera Vez o First-Time Homebuyer Program brinda a ciudadanos elegibles ayuda financiera para cubrir los gastos iniciales y de cierre propios de la adquisición de la propiedad. Aunque el monto varía en función de los ingresos y situación familiar, la ayuda varía entre los 40,000 y los 150,000 dólares. Estos fondos se encontrarán supervisados para garantizar que se utilicen de manera adecuada y permanecen respaldados por un gravamen y clausula legal en caso de que se incumplan las condiciones. Según se establece, para que la deuda pueda condonarse por completo, el beneficiario debe mantener esta propiedad como residencia durante 15 años. Tanto propiedades como solicitantes deben cumplir con los requisitos detallados a continuación Las instrucciones a seguir son