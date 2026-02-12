En Alabama, las regulaciones estatales se caracterizan por la flexibilidad que ofrecen los padres al momento de registrar a sus hijos recién nacidos en los documentos oficiales. No obstante, existen apellidos que, de ser propuestos a las autoridades, serán automáticamente rechazados por incumplir las normativas fijadas por el Alabama Administrative Code, que regula el registro de nacimientos dentro del estado. Según lo estipula la regla 420-7-1-.04,“Nombre del niño para el registro de nacimiento”, ningún bebé podrá ser anotado con un apellido que Esta regulación está vigente desde el 25 de julio de 2007 y se mantiene actualmente en vigor para todas las anotaciones de nacimientos efectuadas en el estado. No, en Alabama los padres no tienen la obligación legal de transmitir su apellido a sus hijos, y cuentan con la libertad de inscribirlos -siempre que se cumplan las reglas antes mencionadas- con uno que difiera del de su padre o madre. Esto puesto en práctica no sólo significa que los padres pueden apellidar a sus hijos de otra forma, sino que además tienen la libertad de optar por un apellido inventado u otorgarles otro ya existente de manera simbólica.