En medio de un clima de tensión y caída de la actividad económica, Illinois activó un programa de asistencia financiera destinado a trabajadores y pequeños comerciantes afectados por las redadas migratorias del ICE. La iniciativa busca amortiguar el impacto social y productivo que dejaron los operativos de control, con ayudas económicas que alcanzan hasta los USD 5,000 para los sectores más golpeados. La medida surge como respuesta directa a la disminución de ventas, la pérdida de clientes y la incertidumbre que atraviesan numerosos negocios locales, especialmente aquellos vinculados a comunidades migrantes. El programa Comunidades Resilientes, impulsado por la Cámara de Comercio Hispana de Illinois, está orientado a pequeños negocios y emprendedores que registraron pérdidas desde septiembre del año pasado tras los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Las microbecas, que van desde USD 1,500 hasta USD 5,000, priorizan comercios de cercanía, empresas de jardinería, construcción y servicios cuyos horarios, personal o clientela se vieron directamente afectados. A diferencia de otros programas, este apoyo no debe devolverse, ya que se trata de una subvención directa y no de un préstamo. Para solicitar la ayuda, los propietarios deben cumplir con una serie de condiciones básicas establecidas por la cámara empresarial. Entre los puntos principales se destacan: Este enfoque busca garantizar que los fondos lleguen a quienes realmente sufrieron un deterioro económico directo a causa de las redadas. Las solicitudes pueden completarse en línea mediante un formulario digital, enviarse por correo electrónico o presentarse de manera presencial en Chicago. Todas las aplicaciones se evalúan bajo un proceso neutral, transparente y no discriminatorio, y la aprobación depende de la disponibilidad de fondos. Según reportes locales, los operativos del ICE generaron un efecto paralizante en barrios enteros, con menos circulación de personas y una fuerte caída del consumo. Zonas como La Villita, Belmont Cragin y el suroeste de Chicago vieron reducirse drásticamente su actividad comercial. En algunos casos, emprendedores optaron por cerrar temporal o definitivamente ante la imposibilidad de sostener los costos.