La autoridad aeroportuaria federal activó un nuevo cobro obligatorio de USD 45 que impacta de lleno en los pasajeros que lleguen a los controles sin la REAL ID o sin un documento alternativo válido. La medida ya rige en todos los aeropuertos del país y marca un punto de inflexión en la aplicación plena de la normativa de seguridad aérea. La disposición fue confirmada por la Transportation Security Administration y responde al endurecimiento de los controles de identidad tras la entrada en vigor definitiva de la Ley REAL ID, vigente desde mayo de 2025. Desde el 1 de febrero de 2026, cualquier pasajero que se presente en un aeropuerto sin una identificación compatible con REAL ID deberá afrontar una tarifa de 45 dólares para intentar validar su identidad. El cargo corresponde al procedimiento denominado ConfirmID Fee, que habilita una verificación excepcional. Este proceso puede realizarse en línea o de manera presencial, tiene validez limitada y solo permite avanzar hacia la zona de embarque si la identidad del viajero se confirma con éxito. La TSA fue clara: pagar no garantiza volar. Si la identidad no puede verificarse, el acceso será denegado incluso tras abonar la tarifa. La REAL ID es una licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumple con estándares federales de seguridad. En la mayoría de los estados se identifica por una estrella dorada en la esquina superior derecha del documento. Esta exigencia surge de una ley aprobada por el Congreso en 2005, tras las recomendaciones de la Comisión del 11 de Septiembre, con el objetivo de unificar criterios de identificación para vuelos domésticos y el acceso a instalaciones federales. Desde su implementación total, la TSA ya no acepta licencias comunes para pasar los controles de seguridad. Cómo tramitar la REAL ID: Además de la REAL ID, la TSA permite volar con documentos alternativos aprobados, entre ellos: La recomendación oficial es clara: verificar la documentación antes de viajar. Llegar al aeropuerto sin una credencial válida puede implicar demoras, gastos extra y la imposibilidad de abordar, incluso pagando la nueva tarifa.