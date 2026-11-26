Por disposición del Departamento de Estado, se prohíbe el ingreso y la salida a todas las personas que presenten un pasaporte con daños graves.

El estado de un pasaporte estadounidense puede determinar si un ciudadano logra abordar un avión o ingresar a otro país. El Departamento de Estado advierte que los documentos que presenten daños graves pueden ser rechazados durante los controles migratorios, ya que ciertas alteraciones impiden comprobar la identidad del titular o verificar la autenticidad del documento.

No todos los desperfectos implicar que el pasaporte deba reemplazarse. La autoridad diferencia los daños que comprometen su validez del desgaste habitual por el uso cotidiano y establece qué deben hacer los ciudadanos que tengan previsto viajar con un documento deteriorado.

¿Por qué se prohibirá el ingreso o la salida de personas que presenten un pasaporte con daños graves?

Los ciudadanos estadounidenses que intenten viajar con un pasaporte deteriorado podrían enfrentar problemas para abordar un avión o ingresar a otro país. El Departamento de Estado advierte que los documentos con daños importantes pueden considerarse inválidos, ya que las alteraciones en sus páginas, fotografía o datos personales pueden impedir la verificación de la identidad del titular.

No todo signo de desgaste significa que el pasaporte haya perdido su validez. La autoridad distingue entre el deterioro normal provocado por el uso y los daños que afectan la integridad del documento o dificultan la lectura de la información.

El Departamento de Estado advierte que los documentos con manchas, roturas, moho o páginas faltantes pueden ser rechazados por las aerolíneas y generar problemas en los controles migratorios. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué daños considera el Departamento de Estado como “graves” y cuáles son relacionados al deterioro normal de uso?

El Departamento de Estado identifica distintos tipos de daños que pueden dejar un pasaporte fuera de condiciones para viajar. Entre ellos se encuentran:

Daños por agua: manchas provocadas por humedad o exposición a líquidos.

Moho: presencia de hongos o deterioro asociado a la humedad.

Roturas importantes: desgarros que afectan la integridad de las páginas.

Marcas no oficiales: anotaciones, inscripciones o alteraciones en la página donde aparecen los datos personales.

Páginas faltantes: hojas de visas arrancadas o dañadas.

Perforaciones: agujeros realizados en el documento u otros daños físicos importantes.

En cambio, existen señales de desgaste que no requieren solicitar un nuevo pasaporte. La autoridad considera normales los dobleces que aparecen por llevar el documento en el bolsillo, las páginas de visa que se curvan por abrir y cerrar el pasaporte y los bordes ligeramente deshilachados. La diferencia fundamental es si el deterioro compromete la integridad del documento o dificulta su identificación y verificación.

¿Qué debe hacer un ciudadano estadounidense si debe viajar y su pasaporte se encuentra en estas condiciones?

Si el pasaporte presenta daños importantes, el ciudadano debe solicitar uno nuevo de manera presencial. Según las instrucciones oficiales, para reemplazarlo tendrá que presentar:

El pasaporte dañado. Una declaración firmada que explique cómo se produjo el daño y en qué condiciones se encuentra el documento. El formulario DS-11, acompañado de la documentación que acredite la ciudadanía y la identidad, una fotografía y el pago de las tarifas correspondientes.

Si el viaje está próximo, puede consultar las alternativas de tramitación urgente y solicitar una cita en una agencia o centro de pasaportes.