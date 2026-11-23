El monto depende de los créditos pendientes y puede llegar a US$5.000 por cada hijo que reúna las condiciones.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) comenzó a emitir reembolsos automáticos a más de 5,000 contribuyentes que tienen créditos fiscales por adopción pendientes de años anteriores. La medida responde a una aclaración del Departamento del Tesoro sobre la aplicación de la nueva legislación tributaria, que permite utilizar determinados créditos acumulados entre 2020 y 2024 para aumentar la parte reembolsable del beneficio correspondiente al año fiscal 2025.

Según informó el organismo, el importe puede alcanzar los US$5,000 por cada hijo adoptado que reúna los requisitos.

Quiénes califican para recibir el reembolso automático de hasta US$5,000 del IRS

El beneficio está destinado a contribuyentes que presentaron su declaración federal de impuesto de 2025 mediante los formularios 1040, 1040-SR o 1040-NR, y que reclamaron o tenían derecho a reclamar el crédito fiscal por adopción mediante el formulario 8839. Además, deben contar con créditos pendientes de años fiscales anteriores que todavía estuvieran disponibles para trasladarse a 2025 y cuya incorporación permita aumentar la parte reembolsable del beneficio.

El crédito por adopción contempla determinados gastos necesarios para completar el proceso, como honorarios de abogados, costos judiciales, tarifas de agencias y gastos de viaje relacionados con la adopción. Puede aplicarse a adopciones nacionales e internacionales, privadas y a través del sistema público de hogares de acogida. Para acceder al crédito, el menor debe tener al menos 18 años o ser física o mentalmente incapaz de cuidarse por sí mismo.

El beneficio corresponde a contribuyentes que pueden trasladar créditos fiscales por adopción a su declaración de 2025. Shutterstock

No obstante, el reembolso automático anunciado en octubre no alcanza a todas las familias que adoptaron, sino únicamente a aquellas cuyos antecedentes fiscales cumplen las condiciones específicas del ajuste.

Cuánto dinero recibirán por cada hijo adoptado y cómo se calcula el reembolso

El límite de la parte reembolsable del crédito fiscal por adopción para el año fiscal 2025 es de hasta US$5,000 por cada hijo que reúna los requisitos. Este importe no significa que todas las familias recibirán esa cantidad ya que el IRS tiene en cuenta los créditos pendientes de períodos anteriores, el número de hijos elegibles, los límites de ingresos, los demás créditos y pagos registrados en la cuenta tributaria y cualquier deuda que pueda afectar el resultado.

La particularidad de este beneficio es que, para el año fiscal 2025, el Departamento del Tesoro permitió incorporar los créditos por adopción no utilizados de 2020 a 2024 al cálculo de la parte reembolsable. Esto significa que determinados montos que anteriormente podían trasladarse a otros años para reducir impuestos ahora también pueden aumentar el dinero que el contribuyente tiene derecho a recibir como devolución. La excepción se aplica solamente al año fiscal 2025 y no establece que esos créditos pendientes vuelvan a ser reembolsables en los períodos siguientes.

Cuánto pagará el IRS los reembolsos y cómo recibirán el dinero los contribuyentes

El IRS informó que comenzó a realizar los ajustes y emitir las devoluciones a fines de septiembre de 2026. El anuncio oficial se publicó el 16 de octubre y el organismo espera completar la mayoría de los reembolsos antes del 31 de diciembre de 2026. En este sentido, los contribuyentes que presentaron su declaración de 2025 antes del 15 de abril de 2026, generalmente reciben el ajuste de forma automática, siempre que sus cuentas tengan la información necesaria y no presenten inconvenientes pendientes.

Los beneficiarios que califican no necesitan presentar una declaración enmendada exclusivamente para solicitar una devolución, porque una vez realizado el ajuste, el IRS envía una notificación, generalmente dentro de los 30 días, para informar el importe y explicar si generó un reembolso o una reducción de la deuda tributaria. El dinero puede depositarse o enviarse como devolución, aunque también puede destinar al pago de deudas federales u otras obligaciones pendientes, según corresponda. Quiénes presentaron su declaración con una prórroga o cuentan con problemas de identidad, bloqueos de cuenta o conflictos relacionados con dependientes serán revisados más adelante, una vez resueltas esas situaciones.