La mayoría de los viajeros que quieran visitar Estados Unidos deben primero contar con un pasaporte que tenga al menos 6 meses de validez futura adicionales a su tiempo de estadía -a no ser que sea nacional de un país miembro del Club de los Seis Meses- y también haber tramitado una visa americana de turismo.
Sin embargo, el Departamento de Estado, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) explica que los ciudadanos canadienses no necesitan cumplir con estos dos requisitos para hacer turismo.
Los ciudadanos canadienses no necesitan 6 meses de validez extra en su pasaporte para visitar EE.UU.
Las autoridades explican que los nacionales de Canadá no necesitan contar con un pasaporte válido por seis meses, sino que sólo deben presentar uno con vigencia suficiente para cubrir toda su estadía.
Tampoco se necesita visa americana de turismo siendo canadiense
“Los ciudadanos de Canadá que viajan a Estados Unidos no requieren un visado de no inmigrante”, indica Travel State, aunque existen raras excepciones que pueden consultarse clicando aquí.
Qué documentos se aceptan si se viaja de Canadá a Estados Unidos por tierra o mar
En este caso, el sitio web oficial de CBP actualizado el 11 de septiembre de este año indica que pueden presentarse cualquiera de los documentos enlistados a continuación para viajes de como máximo 6 meses:
- Pasaporte canadiense válido durante toda la estadía
- Permiso de conducir mejorado/tarjeta de identificación mejorada
- NEXUS o FAST/EXPRES
- Tarjetas de inscripción SENTRI
“Los ciudadanos canadienses de 15 años o menos que lleguen por tierra o mar desde territorio contiguo pueden presentar un original o copia de su certificado de nacimiento o una tarjeta de ciudadanía canadiense”, se indica.
Qué documentos se necesitan para viajar por aire de Canadá a Estados Unidos
Para este tipo de viajes, se aceptan:
- Pasaporte canadiense con vigencia para toda la estadía
- Tarjeta NEXUS
Información importante para quienes visitan Estados Unidos desde Canadá
Si bien no existe un período determinado de tiempo que se debe esperar para volver a ingresar al país, si un agente de CBP sospecha que está viviendo más tiempo en Estados Unidos que en Canadá, existirá la obligación de demostrar vínculos sólidos con el país de origen.