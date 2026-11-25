La SSA lo confirmó: solo tres grupos de beneficiarios recibirán sus pagos durante enero 2027.

El calendario de pagos de la Administración del Seguro Social (SSA) para 2027 ya se dio a conocer y confirmó que durante enero solo se realizarán tres depósitos. Esto se debe a que los pagos del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) y los de quienes reciben tanto esta prestación como los beneficios del Seguro Social se adelantarán al último día hábil de diciembre de 2026.

Esto sucede porque habitualmente estos dos grupos suelen recibir los depósitos el primer y el tercer día del mes, respectivamente. Cuando esa fecha cae un fin de semana o feriado, el pago se adelanta para el último día hábil del mes previo.

¿Cuándo recibirán sus pagos los tres grupos de beneficiarios en enero de 2027?

De acuerdo con la SSA, los tres grupos de beneficiarios recibirán sus pagos correspondientes a enero dependiendo de la fecha de nacimiento:

Quienes nacieron del 1 al 10 recibirán el pago el miércoles 13 de enero.

Quienes nacieron del 11 al 20 recibirán el pago el miércoles 20 de enero.

Quienes nacieron del 21 al 31 recibirán el pago el miércoles 27 de enero.

Los titulares del SSI y quienes reciben tanto esta prestación como los beneficios del Seguro Social recibirán su pago correspondiente a enero de 2027 el jueves 31 de diciembre de 2026.

La Administración del Seguro Social ya dio a conocer el calendario de pagos para el 2027. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo están organizados los pagos para febrero de 2027?

Para febrero, las fechas de pago están organizadas de las siguiente manera: