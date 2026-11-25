La mayoría de las grandes cadenas minoristas permanecerán cerradas durante el Día de Acción de Gracias.

El Día de Acción de Gracias se celebrará este jueves 26 de noviembre y provocará cambios en el funcionamiento de supermercados, grandes cadenas comerciales, bancos y servicios de mensajería. Como ocurre cada año, numerosas empresas suspenderán sus actividades durante el feriado, mientras que otras atenderán al público con horarios especiales.

Walmart, FedEx, Wells Fargo, UPS y otras compañías ya definieron cómo funcionarán sus cronogramas durante el feriado. Los cierres también alcanzarán a otras entidades y organismos públicos.

¿Qué supermercados minoristas no abriran durante el Día de Acción de Gracias y cuáles funcionarán con horario reducido?

La mayoría de las grandes cadenas minoristas permanecerán cerradas durante el Día de Acción de Gracias. Sin embargo, algunos supermercados mantendrán sus puertas abiertas con horarios especiales, mientras que otros suspenderán por completo la atención al público.

Entre las cadenas que no abrirán se encuentran:

Walmart: reabrirá a las 6 am del viernes.

Target: reabrirá a las 6 am del viernes.

Costco: reabrirá a las 10 am del viernes.

Best Buy: reabrirá a las 6 am del viernes.

Macy’s: reabrirá a las 6 am del viernes.

Kohl’s: reabrirá a las 5 am del viernes.

Por otro lado, las tiendas de Dollar General estarán abiertas durante el Día de Acción de Gracias de 7 am a 8 pm. Walgreens anunció que sus casi 8000 tiendas permanecerán abiertas de 8 am a 5 pm.

La mayoría de las grandes cadenas minoristas permanecerán cerradas durante el Día de Acción de Gracias Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué bancos no ofrecerán atención y qué soluciones ofrece?

Los siguientes bancos anunciaron que sus locales estarán cerradas el Día de Acción de Gracias:

Chase.

Wells Fargo.

Bank of America.

No obstante, los cajeros automáticos y la banca movil seguirán estando disponibles.

¿Qué pasa con los servicios de mensajería como FedEx y UP?

La entrega de paquetes de FedEx y UPS suspenderá sus servicios durante el Día de Acción de Gracias, aunque algunos servicios no esenciales se ofrecerán en ciertas ubicaciones.