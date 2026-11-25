El IRS aumentará los intereses por deudas tributarias en 2027 y los contribuyentes pagarán más desde enero.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció a través de su página oficial un aumento de las tasas de interés que aplica sobre las deudas tributarias y los pagos de impuestos realizados en exceso. Los nuevos porcentajes entrarán en vigor el 1 de enero de 2027 y se mantendrán durante los primeros tres meses del año, con modificaciones que alcanzarán tanto a personas físicas como a empresas.

La actualización contempla distintas tasas según el tipo de contribuyente y la operación, desde los intereses que deben pagar quienes mantienen obligaciones fiscales pendientes hasta los que corresponden a quienes tienen saldos a favor.

¿Qué tipos de interés aumentarán durante el primer trimestre de 2027?

El IRS anunció un incremento de las tasas de interés que aplica sobre los impuestos federales pagados de más y aquellos que permanecen pendientes de pago. Los nuevos porcentajes comenzarán a regir el 1 de enero de 2027 y se mantendrán hasta el 31 de marzo.

La actualización comprende cinco categorías:

Intereses por pagos de impuestos en exceso realizados por personas físicas.

Intereses por pagos de impuestos en exceso realizados por empresas.

Intereses por deudas tributarias pendientes de personas físicas y empresas.

Intereses por pagos en exceso de empresas que superen los US$10,000.

Intereses por grandes deudas tributarias de corporaciones.

El organismo confirmó nuevos porcentajes para el periodo comprendido entre enero y marzo de 2027. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿A cuánto aumentarán las tasas de interés para deudas tributarias?

Para el primer trimestre de 2027, el IRS fijó una tasa anual del 8% para los impuestos federales pendientes de pago, tanto para personas físicas como para empresas.

Esto representa un aumento de un punto porcentual respecto del 7% que se aplicaba durante el cuatro trimestre de 2026.

En el caso de las grandes corporaciones que mantienen deudas tributarias superiores a US$100,000, la tasa aumentará al 10% anual, frente al 9% anterior.

¿Cuánto aumentarán los otros tipos de interés?

Los cambios también alcanzarán a los contribuyentes que pagaron más impuestos de los que debían y tienen derecho a recibir intereses por ese excedente.

Las nuevas tasas serán:

8% para personas físicas: por pagos de impuestos realizados en exceso, frente al 7% anterior.

7% para empresas: por pagos en exceso, frente al 6% anterior.

5,5% para empresas: sobre la parte de los pagos en exceso que supere los US$10,000, frente al 4,5% anterior.

El incremento alcanzará a todas las categorías de intereses anunciadas por el organismo, aunque los porcentajes varían según el tipo de contribuyente y la naturaleza del pago.