La Administración del Seguro Social (SSA) tiene programados sus pagos para lo que resta de 2026 y las fechas oficiales están confirmadas en su calendario.

Las prestaciones se cobran en función del momento del mes en el que nacieron los beneficiarios y del tipo de asignación que están recibiendo. En ese sentido, si bien generalmente la fecha de pago para quienes cobran beneficios del Seguro Social es los miércoles, puede haber modificaciones sujetas a días festivos o feriados.

En noviembre sucederá esto, dado que el momento de depósito coincide con un día festivo contemplado en el calendario federal.

No cobrarán el miércoles: los nacidos entre el 1 y el 10 reciben su dinero el martes el próximo mes

SSA deposita los beneficios el segundo miércoles del mes a todos los nacidos entre el 1 y el 10 de manera periódica.

En noviembre, esta fecha caerá 11, por lo que será feriado federal con motivo de Veterans Day. Cuando esto ocurre, los pagos se modifican y se entregan el día anterior.

“Enviamos los beneficios el día anterior de trabajo antes de su fecha programada cuando su día de pago regular cae en un sábado, domingo o un día feriado”, indica la agencia.

SSA entrega los beneficios según la fecha en la que nacieron los titulares y la prestación a cobrar.

Cómo se ordenan los pagos de SSA cuando no hay feriados

En situaciones ordinarias, los pagos se reparten de la siguiente manera:

Seguridad de Ingreso Suplementario: cobran el 1ro de cada mes

Receptores de beneficios SSA desde antes de 1997 o quienes reciben tanto beneficios del Seguro Social como SSI: cobran el 3ro del mes la parte del Seguro Social

Nacidos entre el 1 y el 10: cobran el segundo miércoles del mes

Nacidos entre el 11 y el 20: cobran el tercer miércoles del mes

Nacidos entre el 21 y el 31: cobran el cuarto miércoles del mes

Veterans Day en Estados Unidos: qué se conmemora y qué cierra en esta fecha

Este día fue decretado como feriado federal en 1938 -aunque su nombre actual recién se acuñó en 1954- y conmemora a todos los veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

USA.gov explica que se realizan homenajes, desfiles y diferentes ceremonias. Además de reprogramarse los pagos de SSA, es importante considerar que bancos, diferentes negocios del sector privado y oficinas gubernamentales no esenciales cierran sus puertas al público.