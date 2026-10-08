El pasaporte americano de adulto tiene una vigencia total de 10 años en situaciones ordinarias, pero puede ser cancelado antes de tiempo cuando se reporta un robo o extravío.

El pasaporte americano es un documento identificatorio internacional necesario para cualquier viajero que desee volar fuera del país.

Si bien su vigencia ordinaria es de 10 años cuando se trata de adultos y de 5 años para menores de 16, el Departamento de Estado de EE.UU. puede invalidarlo antes de que se cumpla este plazo si se reporta como perdido o extraviado.

“ Reporte su pasaporte estadounidense válido como perdido o robado de inmediato para protegerse contra el robo de identidad ”, indican las autoridades.

Estados Unidos cancela todos los pasaportes que se registren como perdidos o robados

El trámite para reportar esta situación puede realizarse en línea, por correo o durante la solicitud de nuevo ejemplar.

Es importante destacar que una vez que esto se complete, las autoridades cancelarán el pasaporte y perderá por completo toda su validez para viajar, incluso si después se encuentra entre las propias pertenencias de quien lo perdió.

Una vez que el pasaporte es cancelado oficialmente, pierde toda su validez para viajar. KieferPix

Cómo reportar un pasaporte robado o perdido de forma online

La instrucción oficial para esta modalidad es utilizar la herramienta de relleno automático de formularios (Form Filler). El trámite puede iniciarse cliqueando aquí.

El pasaporte se cancelará en un plazo de un día hábil desde el momento en el que está registrado y una vez que haya sucedido el Departamento de Estado enviará un correo electrónico confirmándolo.

Cómo reportar un pasaporte robado o perdido por correo

En este caso, se debe completar el Formulario DS-64 en línea, imprimirlo, firmarlo y enviarlo a la dirección detallada junto con una fotocopia del frente y el revés de una identificación con foto.

Si bien la alternativa está disponible para quienes la elijan, el proceso puede tardar varias semanas en completarse , por lo que se aconseja optar por el trámite online siempre que sea posible.

Cómo reportar un pasaporte robado o perdido solicitando uno nuevo

Esta es la última vía para realizar la gestión. Cuando un pasaporte se pierde o extravía, ya no califica para un trámite de renovación, por lo que hay que solicitar un nuevo ejemplar en persona completando el Formulario DS.11.

Quienes opten por denunciar el perdido o robado de esta forma, tendrán que indicar dónde y cuándo se perdió el anterior y entregar una copia del reporte policial (si existe) al realizar la solicitud.

El proceso de cancelación también puede llevar varias semanas cuando se realiza de esta manera.

Cómo tramitar un nuevo pasaporte americano en persona después de pérdida o robo

La instrucción para quienes deban gestionar un pasaporte desde cero es: