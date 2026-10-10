Para acceder al EITC se deben cumplir con varios requisitos. Conoce cuáles son y de cuánto es el crédito según la cantidad de hijos. Fuente: Shutterstock

Quienes completen y presenten su declaración de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) pueden reclamar créditos y deducciones fiscales, siempre y cuando cumplan con los requisitos correspondientes.

En el caso de los créditos, algunos pueden ser parcial o totalmente reembolsables, lo que significa que el monto que exceda la obligación tributaria puede ser devuelto al contribuyente, incluso mediante un depósito en su cuenta bancaria.

¿Qué es el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo?

El Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo, también conocido como EITC por su nombre en inglés, es un beneficio fiscal que apunta a trabajadores y familias de bajos o moderados ingresos.

Es un crédito reembolsable que permite reducir la cantidad de impuestos que debe pagar un contribuyente e incluso recibir un reembolso cuando el crédito supera su obligación tributaria.

El monto que puede reclamar cada persona depende principalmente de ingresos anuales, su estado civil para efectos fiscales y la cantidad de hijos que cumplan con los requisitos del IRS.

El Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo, también conocido como EITC por su nombre en inglés, es un beneficio fiscal que apunta a trabajadores y familias de bajos o moderados ingresos.Foto: Shutterstock.

¿Cuáles son los requisitos para reclamarlo en la Declaración de Impuestos?

El IRS establece una serie de condiciones generales que deben cumplir quienes deseen reclamar el EITC:

Haber obtenido ingresos mediante un empleo o trabajo por cuenta propia.

Tener ingresos anuales inferiores a los límites establecidos por el IRS.

Contar con un número de Seguro Social (SSN) válido para trabajar.

Ser ciudadano estadounidense o extranjero residente durante todo el año fiscal.

No presentar el Formulario 2555, relacionado con ingresos obtenidos en el extranjeros.

Tener ingresos por inversiones que no superen los US$12.200 durante el año fiscal 2026.

Cumplir con las condiciones especiales si está casado, pero separado de su cónyuge y no presenta una declaración conjunta.

¿Cuáles son los límites de ingreso?

Para el año fiscal 2026, IRS estableció distintos límites de ingresos anuales según el estado civil y la cantidad de hijos del contribuyente. Estos valores representan los niveles de ingresos a partir de los cuales, el crédito se reduce a cero. Además, a medida que se alcanza estos montos, el crédito comienza a reducirse.

Sin hijos:

Solteros y otros estados civiles elegibles: US$19.540. Casados con declaración conjunta: US$26.820.

1 hijo:

Solteros y otros estados civiles elegibles: US$51.593. Casados con declaración conjunta: US$58.863.

2 hijos:

Solteros y otros estados civiles elegibles: US$58.629. Casados con declaración conjunta: US$65.899.

3 hijos o más:

Solteros y otros estados civiles elegibles: US$62.974. Casados con declaración conjunta: US$70.244.



El Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo, también conocido como EITC por su nombre en inglés, es un beneficio fiscal que apunta a trabajadores y familias de bajos o moderados ingresos. Fuente: Shutterstock

¿De cuánto es el crédito dependiendo de la cantidad de hijos?

IRS establece que el importe máximo del EITC depende de la cantidad de hijos que cumplan con los requisitos y para el año fiscal 2026 se fijaron los siguientes montos:

Sin hijos: hasta US$664.

Un hijo: hasta US$4.427.

Dos hijos: hasta US$7.316.

Tres o más hijos: hasta US$8.231.

La cantidad que efectivamente recibe una persona depende de sus ingresos y de su situación tributaria.