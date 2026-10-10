Para obtener una visa de inmigrante que permita establecerse de manera permanente en Estados Unidos, existen distintas categorías de elegibilidad, entre ellas las basadas en vínculos familiares y en el empleo.

En determinados casos, el Formulario I-864 es un requisito fundamental, ya que permite demostrar que el solicitante cuenta con respaldo económico y así, reducir el riesgo de que se convierta en una carga pública.

¿Qué es el Formulario I-864 y para qué sirve?

El Formulario I-864 es una declaración jurada mediante la que una persona acepta asumir la responsabilidad financiera respecto de un inmigrante que busca establecerse permanentemente en el país.

El Departamento de Estado (DOS) establece que quien firma este formulario recibe el nombre de patrocinador económico (sponsor) y se compromete a utilizar sus recursos para ayudar al solicitante cuando sea necesario.

¿Quién debe completar el Formulario I-864 y en qué momento debe entregarse?

En las peticiones familiares que requieren este documento, el formulario debe ser completado por el ciudadano estadounidense o residente permanente legal que presentó la petición de inmigración a favor de un familiar.

Para convertirse en patrocinador económico se deben cumplir determinados requisitos:

Tener al menos 18 años.

Ser ciudadano estadounidense o residente permanente legal.

Tener domicilio en Estados Unidos, incluidos sus territorios y posesiones.

Demostrar ingresos suficientes para respaldar económicamente al solicitante.

En los trámites consulares, este formulario se presenta después de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aprueba la petición de inmigración y se pagan las tarifas correspondientes, pero antes de la entrevista consular.

El Formulario I-864 es una declaración jurada mediante la cual una persona acepta asumir la responsabilidad financiera respecto de un inmigrante que busca establecerse permanentemente en el país. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Su importancia para la obtención de una visa: ¿Por qué USCIS solicita este formulario?

Este formulario permite cumplir con uno de los requisitos para acceder a determinadas visas de inmigrante : demostrar que el solicitante cuenta con el respaldo económico necesario para establecerse en el país y reducir el riesgo de convertirse en una carga pública.

Aunque es importante, su presentación no garantiza la obtención de la visa, ya que el funcionario consular también evalúa otros factores, como:

Edad y estado de salud.

Educación y habilidades laborales.

Recursos financieros disponibles.

Situación familiar.

Capacidad económica del patrocinador.

¿Cuál es la advertencia de USCIS respecto al Formulario I-864?

USCIS advierte que la firma del Formulario I-864 constituye un compromiso legalmente exigible. Esto significa que el patrocinador asume la responsabilidad de proporcionar apoyo económico al inmigrante y puede enfrentar consecuencias legales si incumple sus obligaciones.

Además, si el inmigrante patrocinado recibe determinados beneficios públicos sujetos a verificación de recursos, la agencia que los otorga puede exigir al patrocinador el reembolso de los costos correspondientes.

Esta responsabilidad financiera se mantiene hasta que el inmigrante obtiene la ciudadanía estadounidense o acumula 40 trimestres de trabajo acreditables, equivalentes habitualmente a 10 años. También existen otras circunstancias legales que pueden poner fin a la obligación.

En el caso de personas casadas, el organismo aclara que un divorcio no supone automáticamente el fin de las responsabilidades económicas asumidas mediante el formulario.